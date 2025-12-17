中科院「海劍羚飛彈系統」 顧立雄證實：已通過作戰測試、將量產

〔記者黃靖媗／台北報導〕中科院研製的「海劍羚飛彈系統」搭載被稱為炸藥之王的CL-20型高能火炸藥，為艦艇防空的最後一道防線。國防部長顧立雄今日證實，海劍羚已經成功通過作戰測評，未來會根據海軍需要量產。

顧立雄今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，海劍羚中科院作戰測評後已經成功。

顧立雄指出，未來海軍將根據需要，在相關的載台上進行量產，並放在海軍認為適當的載台上，詳細部分無法在這裡說明。

【看原文連結】

更多自由時報報導

海劍羚飛彈通過海軍戰測 擔負艦艇防空最後防線

兵臨城下！美軍機獲准進駐千里達 距委內瑞拉僅12公里

若共軍由演轉戰 國防部：各部隊不待命令「遂行作戰」

斯洛伐克、保加利亞首批F-16V戰機產畢 洛馬接續組交我同型機

