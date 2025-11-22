中科院「神盾盃資安競賽」決賽 (圖)
中科院第十屆「神盾盃資安競賽」決賽22日在台南舉行。（中科院提供）
中央社記者吳書緯傳真 114年11月22日
中科院神盾盃決賽台南舉行 促進資安人才產業交流
（中央社記者吳書緯台北22日電）中科院表示，第十屆「神盾盃資安競賽」決賽今天、明天在台南舉行，今年首度引入「霸主賽」方式進行攻防戰，挑戰新台幣70萬元獎金。中科院盼藉此促進人才與產業交流，為科研能量注入新血，強化國軍資通訊戰力。中央社 ・ 9 小時前
