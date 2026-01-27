中科院、資策會簽署MOU 打造國家戰略價值研發平臺

記者葉軒瑜／綜合報導

國家中山科學研究院為深耕數位技術科研能量，今（27）日與財團法人資訊工業策進會簽署合作備忘錄（MOU），在既有的武器系統整合的基礎上，導入資策會豐沛的數位優勢能量，共同發展資安與監測的防護體系，並打造兼具創新與國家戰略價值的技術研發平臺，提升產業競爭力與防衛韌性。

活動中，由國家中山科學研究院院長李中將與財團法人資訊工業策進會董事長黃仲銘共同簽署，並邀請國科會主委吳誠文、工研院董事長吳政忠及臺灣無人機產業技術整合協會理事長高志明等人見證，宣布針對主權AI、資安監測及智慧化數位應用等層面展開全方位合作，同時鏈結雙方人才、設備、技術和研究資源，為前瞻國防科研注入嶄新的科技活水。

中科院表示，此次雙方合作範疇涵蓋人工智慧治理與評測、資安場域與安全鑑測、泰德TAIDE（Trustworthy AI Dialogue Engine，可信任生成式AI對話引擎）精進與知識蒸餾、強化資通與軟體開發、視覺辨識與影像處理及人工智慧技術深耕與認證等6項議題，並藉資策會優異的演算法開發實力與人才培育經驗，襄助國防科技邁向JADC2（Joint All Domain Command and Control，全域指管）的新紀元。

中科院指出，後續將與資策會、國科會、工研院及臺灣無人機產業技術整合協會等單位緊密分工合作，針對115年1月7日工程會公告的政府無人機採購指引，前瞻先進科技趨勢，置重點於「高度智慧化」、「極端韌性」與「非紅供應鏈」，發展「核心技術自主化」、「AI邊緣運算與自主飛行」、「通訊韌性與多域整合」及「模組化採購與平戰轉換實務化」等4個核心面向，以晶片化與多能化導向，每半年更新版本，藉差異化全壽期管理，滿足不同公部門的無人機應用需求，打造安全、可靠且自主性的無人機應用生態系。

中科院強調，自創立以來長期致力於國防工業研發，此次更攜手資策會，在國科會及工研院協助指導下，落實「強化自主國防、發達國家經濟」任務的路徑圖。透過下一代無人機公版的布局與數位科技的迭代更新，將確保臺灣穩占先機並具備堅韌的國土防衛能力，讓智慧科技成為守護國家安全最堅實的力量。

國家中山科學研究院為深耕數位技術科研能量，今日與財團法人資訊工業策進會簽署合作備忘錄（MOU）。（中科院提供）

國家中山科學研究院後續將與資策會、國科會、工研院及臺灣無人機產業技術整合協會等單位緊密分工合作，打造安全、可靠且自主性的無人機應用生態系。（中科院提供）