中科院「防高溫耐燃工作服」 抗3000度瞬燃無恙

記者王子昌／專題報導

國家中山科學研究院長期致力提升國防科研能量，在追求尖端武器效能的同時，更秉持「全員工安」精神，將守護第一線科研與作業人員安全視為重中之重。單位自主研發「防高溫火焰耐燃工作服」，運用創新複合材料技術，經嚴格驗證可有效抵禦極高溫衝擊，不僅為人員提供堅實防護，未來更可擴大應用於石化、電力、警消等高風險領域，落實國防科研技轉民間的目標，造福國人。

在中科院推動「天弓、天劍、雄風」等國造飛彈的研發歷程中，推進劑研製與火工作業團隊處於高風險的第一線。為提供完善防護，中科院研發專用防護裝備，並已於我國、美國及歐盟申請專利，後續技術轉移或輔導生產之收益，將全數投入公益，展現善盡社會責任的決心。

有別於市面上傳統耐熱服多採用Nomex IIIA或抗鐵液布等難燃纖維，僅能應對攝氏800至1000度的一般火場。中科院研發的「防高溫火焰耐燃工作服」，導入特殊的耐高溫阻燃夾層材料與複合式結構設計，並經實驗證實，該工作服在面對火藥引燃瞬間產生攝氏2500至3000度的超高溫衝擊時，能有效隔絕熱源達5秒以上，將衣內皮膚表層溫度維持在攝氏50度以下。此一關鍵溫差，大幅降低燒燙傷的風險，能為作業人員爭取逃生與應變時間。

中科院材料暨光電研究所複合材料組組長黃茂益指出，該工作服設計以保障工安為出發點，材料具備高度適配性，可依據砲兵、彈藥囤儲、油料補給需求進行客製化設計，有效提升戰場存活率與作戰持續力。

黃茂益強調，此項研發成果兼具「安全性」與「可量產性」，除滿足國軍部隊外，亦能推廣至民間消防及工安領域。未來該院將持續透過軍民通用技轉，建構全社會安全韌性，成為守護國人生命財產的重要力量。

中科院自主研發「防高溫火焰耐燃工作服」，運用創新複合材料技術，經嚴格驗證可有效抵禦極高溫衝擊。（本報資料照片）