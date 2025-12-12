中科院1.2億炸藥案 也由福麥得標

國民黨立委徐巧芯（左起）、王鴻薇、馬文君12日舉行記者會，再揭福麥裝修公司3月承接中科院1.2億「高熔點炸藥（HMX）」，質疑福麥公司的負責人李文慶到底是何方神聖？相關單位應對外說明清楚。（姚志平攝）

國防部採購「RDX海掃更」旋風炸藥，被爆出由一家以室內裝修為主要業務的「福麥」公司得標，藍委更揭露連俗稱「女王陛下炸藥」的高熔點炸藥（HMX）採購案，也由福麥得標，質疑負責人李文慶背景不單純，要求相關單位說明清楚；民眾黨主席黃國昌也認為，事態嚴重，一定要徹查到底。

立委王鴻薇、徐巧芯、馬文君12日再召開記者會，質疑李文慶的福麥公司在半年內可以得標國防標案上億；王鴻薇表示，福麥公司地點登記在一家旅館，連招牌都沒有，根據經濟部網站，去年12月30日才新增變更登記「國際貿易」，也與國防部說法不符，該公司從民國110至113年沒有進口一毛錢商品，但在今年3月就可以拿到中科院標案，打敗過去長期以來的專業公司。

廣告 廣告

馬文君說，爆料指稱，似是有中間人介紹要從印度採購，所有標案條件都為福麥公司「量身打造」，而採購「高熔點炸藥（HMX）」是目前投入使用的綜合性能最優良的單質炸藥，廣泛用於軍事領域，但根據外媒調查，有間印度公司去年12月仍向俄羅斯輸送價值140萬美元的軍用級HMX炸藥，而該貨源標案來源地就是美國，「這間公司到底是否就是同一個來源？這裡面到底水有多深都要說清楚」。

黃國昌12日對此表示，這件事已引起輿論高度關注，台灣人拿納稅錢買軍購，是要強化國家安全，沒想到民進黨政府口口聲聲強化國安，卻連裝修公司也可以承包5.9億炸藥標案，國防部還聲稱進口炸藥只要有國際貿易牌照即可，「要不要再想一次你在說什麼？」現在談的是5.9億的炸藥標案，後面還有6億多的開口合約，「國防部有沒有把納稅人的錢當錢看？」

中科院昨晚間說明，採購前多次洽美國BAE、SAE原廠均未獲同意交易，其中SAE公司回覆請中科院逕洽國內代理商採購，故公告招標。第一次開標無廠商投標、第二次僅一家投標，未進入底標廢標、第三次僅福麥公司投標，報價進入底價而得標。

中科院強調，承商9月30日通知已獲復美國國務院頒發許可，交貨期限為116年4月3日，不過承商來函表示可提前於115年3月中旬交貨。