中科HAPPY RUN！千名跑者齊聚園區跑出健康活力！

（記者石耀宇／綜合報導）2025「中科盃路跑活動—中科Happy Run」11/15於科技與自然並存的中部科學園區熱鬧登場，吸引園區從業人員與家屬超過1,200位大、小跑者熱情參與；今年活動特別邀請中信兄弟啦啦隊Passion Sisters的兩位成員，以熱力四射的舞蹈為活動揭開序幕，現場氣氛瞬間點燃，跑者們熱情高漲。

圖／中科管理局局長許茂新(左2)頒發感謝獎盃予康寧公司蘇怡仁廠長(左1)、橋椿公司黃俊賀協理(右2)及友達公司陳志芳廠長(右1)等協辦單位。（中科管理局 提供）

廣告 廣告

中科管理局局長許茂新致詞時表示，中科盃路跑自舉辦以來，已成為園區年度最具凝聚力的盛會之一，每年報名人數持續攀升，顯示園區對健康生活、家庭陪伴與企業文化的重視。活動鼓勵員工與家人一同走出戶外，以運動連結彼此，展現中科園區的活力與熱情。今年活動特別感謝園區的三家企業大力支持—台灣康寧顯示玻璃股份有限公司、橋椿金屬股份有限公司及友達光電股份有限公司，不僅提供資源與人力協助，更號召企業員工與家屬一同參與，實際展現園區企業推動健康職場的具體行動。

圖／超過1,200名園區員工及眷屬齊聚，展現中科園區的活力與熱情。（中科管理局 提供）

本屆路跑規劃7.2公里挑戰組與3.7公里休閒組兩種路線，沿線結合人文、藝術與自然景觀，跑者沿途可以欣賞中科管理局的公共裝置藝術作品，途經作為中繼站的「西大墩窯文化館」，該館保留清代中晚期燒窯遺跡並設有展廳呈現出土陶片、製陶工具以及當時挖掘古窯的考古過程，結合多媒體技術，真實呈現過去西大墩窯人文發展軌跡；讓跑者在奔馳中欣賞園區之美，體驗科技與文化交融的獨特魅力。

完賽跑者可憑手環兌換漢堡早餐、帆布小包與運動短襪及摸彩卷等完賽禮，現場舞台更安排「木吉他彈唱」、「精緻氣球秀及扯鈴特技秀」等精彩表演，且本次摸彩最大獎包括iPhone 17、任天堂遊戲主機與空氣清淨機等豐富獎品，讓跑者盡興而歸。

中科盃路跑活動不僅是跑者的自我挑戰，也是園區大家庭的一場歡樂聚會。期盼透過活動，傳遞健康、快樂與活力的精神，讓員工與家屬在輕鬆氛圍中感受運動的正能量，共創園區的健康美好的職場環境。

圖／路跑民眾行經中科園區公共裝置藝術「流動˙連結」。（中科管理局 提供）

更多引新聞報導

黃子佼二審結果出爐！改判1年6月緩刑4年 被害人代理律師談「關鍵一句話」

韓國「國民爺爺」李順載逝世！享耆壽91歲 去年剛奪演技大賞成最年長得主

