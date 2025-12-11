中租前11月營收獲利雙衰退 「已賺逾一個股本」法人不買單

中租-KY(5871)公告自結業績及獲利表現(記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY(5871)10日公告自結業績及獲利，今年前11月稅後盈餘180.8億元、年減14%，EPS10.23元，中租強調「已賺逾一個股本」，但對比近幾年同期獲利，今年前11月較2022年的高點滑落近3成、達28.7%；過去10個交易日，外資、投信聯手賣超近萬張，拖累股價表現。今日台股小漲，中租股價則開高走低，上午10時15分暫報100.5元，下跌1元。

中租-KY2025年11月自結合併營收為新台幣78.1億元，累計1至11月營收893.2億元、年減5%。若觀察3大市場表現，台灣市場及中國市場累計營收分別衰退3%及12%，僅東協市場成長4%；與前月相較，合併營收月減3%，主因台灣市場的太陽能售電收入受當月日照時間影響減少，但中租表示，11月台灣及中國的業績穩定增加，整體業績動能提升。

廣告

獲利表現方面，11月單月自結合併稅後獲利14.4億元、年增5%，因新增業績增加，使11月整體預期信用減損損失金額較前月略增；累計1至11月合併稅後盈餘180.8億元、年減14%，EPS10.23元，3大主要市場的獲利表現，只有東協市場累計獲利成長48%較為顯著。

中租控股上(11)月舉行法人說明會，揭露目前營運存在的挑戰，包括中國市場經濟衰退，中租為嚴控資產品質，放款趨於謹慎，新承做放款減少，進一步推升延滯率；今年已縮水的中國財政返還退稅，因中國政策改變且今年獲利減少，預期明年退稅又將較今年再續減3分之1，均不利明年中國市場獲利表現。外資、投信自11月底以來持續賣超，統計自11月27日以來，外資已賣超4667張、投信賣超4899張，中租股價也持續維持低檔震盪表現。

