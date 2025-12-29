中租基金平台助企業接軌TISA！專業團隊辦講座 講解退休三支柱

政府推出的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度，成為企業主動提供退休理財教育資源，幫助員工建立退休規劃觀念的新選擇。目前已有中租控股、全盈+PAY、全網行銷(全家相關企業)、美食-KY(85度C)、美立堅科技、拓昶貿易及利奇機械工業等企業響應，搶先舉辦員工TISA宣導講座，協助員工認識退休三支柱、建立長期投資習慣。

作為首家開賣TISA基金的民營業者，中租基金平台積極扮演政策推手角色，將TISA制度轉化為企業提升競爭力的核心福利，並攜手多家指標性企業以行動示範，展現接軌國家政策的前瞻格局。

企業導入TISA能帶來什麼好處？中租基金平台總經理蘇皓毅歸納三大效益：提升企業形象與競爭力、強化人才吸引與留任優勢，以及體現ESG社會責任。

他強調：「在人才競爭白熱化時代，企業主動提供退休理財教育資源，不僅能幫助員工建立更完善的退休規劃觀念，更是兌現企業照顧員工福祉、永續經營承諾的具體行動。」

中租基金平台指出，企業導入TISA過程相當簡單。合作企業只需提供一個活動場地，從前置溝通、政策宣導到定期定額投資教育訓練，都由中租專業團隊全程協助人資或福委會處理，真正實現「零成本、高效率、無負擔」的導入模式。

蘇皓毅強調，中租基金平台能取得企業信任，主要基於三大優勢：首先是作為唯一具備法人業務經驗的基金平台，專業備受肯定；其次，擁有平均年資逾10年的業務團隊，可主講TISA宣導講座並提供專人一對一諮詢服務；第三，針對TISA基金僅限定期定額交易的特性，平台獨創的「中租靈活扣」交易機制設定靈活，還可搭配以技術分析原理低檔自動加碼的「均線扣」功能，有助提升長期投資效益，是TISA帳戶安心且專業的首選。

面對超高齡化趨勢，中租基金平台指出，將持續深化企業合作，協助更多企業加入退休理財教育行動，讓員工及早建立正確理財觀念。

TISA上路5個月，累計到11月底，開戶數達5萬8587戶。

