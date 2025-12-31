中租基金平台：AI軍備競賽 2026三策略迎戰
【記者柯安聰台北報導】「K型經濟」成為近期投資圈最熱門的關鍵字，描述的是產業或社會階層如字母K般呈現兩極分化的現象。中租基金平台總經理蘇皓毅（圖）表示，這並非全新現象，早在M型社會概念發酵時就已埋下伏筆，但當前的AI浪潮正扮演「加速器」角色，將這股兩極化趨勢推向前所未有的高度。
蘇皓毅進一步說明，驅動本輪K型分化的核心動力，正是科技巨擘掀起的AI資本支出軍備競賽。攤開財報數字，Alphabet、Meta、Microsoft、Amazon都持續上修資本支出金額。這場數千億美元的投資盛宴，為整個AI供應鏈注入穩健的成長動能，從晶片製造、伺服器組裝到雲端服務，整條產業鏈都在這波投資潮中受惠，也進一步拉大了科技產業與傳統產業的發展落差。
儘管「AI泡沫論」時不時在市場冒出頭，蘇皓毅也強調，本輪AI熱潮與2000年網路泡沫有本質差異，最直接的證據就是獲利表現，AI領頭羊如NVIDIA等「賣鏟人」已繳出亮眼財報，雲端服務商營收成長有目共睹，參與這場盛宴的科技巨頭都擁有紮實獲利基礎與健全資產負債表，從本益成長比(PEG)來看，評價雖略偏高但未達瘋狂水準。更重要的是，AI已從概念炒作階段走向實際應用，成為企業提升生產力的剛性需求與營運管理「標準配備」，企業採用率持續攀升。值得留意的是，AI基礎建設需要大量資料中心、算力與能源投入，電力供給的物理限制將成為天然調節機制，這也讓擁有核能與燃氣發電資產的公用事業公司成為隱形受益者之一。
面對「K型經濟」已成定局且將持續深化，投資人該如何布局2026年金融市場？蘇皓毅提出三大方向：首先，提高資產負債表穩健、現金流充裕且具定價力的大型優質企業配置比重，在AI投資領域更要分散布局，半導體、雲端服務與電力基礎設施三大版塊缺一不可。第二，落實多元配置策略，考量各國景氣週期與產業結構差異，除了美股主戰場之外，應逐步提高新興市場的投資比重，並適度納入實體資產標的，分散單一市場風險。第三，掌握債市甜蜜點，當前殖利率仍處於相對高檔，隨著2026年降息預期升溫，中長天期債券有望展現較佳表現，適度配置存續期較長的高評級非投資等級債券及新興市場美元債，可兼顧息收與資本利得空間。
蘇皓毅也提醒，當前股市高檔震盪不代表AI趨勢反轉，投資人應建立紀律投資與加碼機制，善用回檔時機布局。中租基金平台的「靈活扣」交易機制結合了定期不定額與單筆抄底追漲的智慧加減碼功能，投資人可預先設定加碼條件，系統即可自動化執行投資決策，於市場拉回時自動加碼佈局，非常適合市場波動時的投資攻略。（自立電子報2025/12/31）
