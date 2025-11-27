中租投顧打造公私募基金一站購足數位平台

【記者柯安聰台北報導】中租投顧響應金管會推動台灣成為「亞洲資產管理中心」的政策，近日正式取得金管會核准進駐「高雄資產管理專區」，將鎖定高資產客戶，開展「多通路銷售未具證券投信基金性質境外基金」試辦業務，並進軍原本由銀行財富管理部門獨占的私募基金商機，願景是成為台灣首家「一站式購足」公募、私募與未具證性質境外基金的數位平台業者。此舉不僅是中租基金平台業務擴張的關鍵一步，更標誌著台灣資產管理產業迎來歷史性的結構性變革，為私募基金銷售注入數位化創新的種子。



為提升台灣在國際金融市場的地位，金管會全力推動「亞洲資產管理中心」計畫，目標2030年將台灣資產管理規模由30兆元倍增至60兆元，與國際頂級金融中心全面接軌。「多通路銷售未具證券投信基金性質之境外基金」試辦業務的開放，吸引十餘家業者進駐，中租基金平台期望發揮其創新的數位營運經驗優勢，為這個以傳統金融機構為主的私募基金市場帶來新氣象。



中租基金平台總經理蘇皓毅強調，「我們是唯一擁有法人DNA的基金平台。」他過去工作經驗遍及台灣與海外，常年負責多項跨國併購案與新事業發展，加上在中租企業團超過13年的經歷，讓經營團隊天生具備深厚的B2B法人業務基因。這次拓展私募基金與未具證境外基金市場，正是將專業服務能力透過數位化延伸至高資產個人客戶、實現B2B2C策略轉型的前期布局。







（圖）中租基金平台董事長陳俊傑(前排右)、總經理蘇皓毅(前排左)帶領經營團隊進軍私募基金市場，布局B2B2C策略轉型。中租投顧／提供



在台灣3大基金平台中，中租基金平台是唯一同時具備境外基金總代理人資格的業者，從產品篩選、法規審查到風險控管都有完整專業能力。該平台擁有超過18年數位平台經營經驗，是台灣第1家整合跨品牌境內外基金的電子交易平台， FinTech創新實力不容小覷。



過去，私募股權基金及其他未具證券投信基金性質的另類資產（如不動產投資、黃金與礦業）等專業投資商品，銷售通路相當受限，隨著試辦業務開放，不僅能為高資產客戶提供更多元的投資選擇，也將吸引國際頂級金融商品加速在台落地深耕。蘇皓毅表示：「當傳統股債配置已無法滿足高資產客戶需求時，私募基金等另類投資成為資產配置的必要選項。我們期待數位平台不只能賣公募基金，更能成為私募基金普及化的關鍵推手。



蘇皓毅強調，進駐高雄資產管理專區不僅是業務範圍擴展，更是公司願景配合國家級發展策略的深度實踐。中租基金平台將憑藉獨特的金融科技優勢與卓越的跨界整合能力，將成熟的公募基金銷售經驗與數位化優勢，深度整合並延伸至私募基金領域，目標打造「公募」與「私募」雙軌並進的創新服務模式，並延續「讓投資變簡單」的品牌核心理念，確保從一般大眾到頂級高資產客戶，皆能獲得最完整且具前瞻性的投資解決方案。面對全球資本市場瞬息萬變的挑戰與機遇，中租基金平台已準備好，積極配合政府金融政策方向，把握產業發展順風車，持續開創台灣資產管理市場的新局面。（自立電子報2025/11/27）