中租控股連12年列台灣企業永續獎

中租控股連續12年入選台灣企業永續獎，憑藉優異的永續綜合績效，第8年獲選「台灣百大永續典範企業」；透明的資訊揭露，第4度蟬連「永續報告白金級」，作為中小微企業成功夥伴的中租控股，也將在未來每個關鍵時刻，持續為中小微企業注入關鍵力量。

中租控股將環境保護、社會公益與公司治理納入日常營運，透過每年出版《永續報告書》，定期揭露永續目標方案與行動作為，並持續導入國際準則與框架，包括全球報告倡議組織（GRI）、永續會計準則委員會（SASB）、氣候相關財務揭露工作組（TCFD），與自然相關財務揭露工作組（TNFD）等，在完整度及透明性獲得高度評價。

廣告 廣告

中租控股致力促進普惠金融，支持中小微型企業發展，提供資金援助與協助生財設備購置，並提升中小微企業營運能力與實踐ESG，包括舉辦中小微企業策略論壇，出版《中堅實力》書籍，與推動中小微企業ESG自評輔導、ESG研究報導與課程等。

9月因樺加沙颱風豪雨重創花蓮，中租提供受災客戶融資還款協商展延方案，並協助報廢受損車輛與申請補助；11月推出影音廣告，表彰中小微企業作為台灣經濟發展的關鍵力量，也記錄中租在每個關鍵時刻，為中小微企業注入關鍵力量的歷程。

中租控股也再次入選《天下雜誌》頒發「2025年天下人才永續獎百強企業」，衛生福利部「績優健康職場標竿獎銀獎」與「職場健康促進合格證明」，臺北市政府的「友善育兒事業獎績優事業獎」與「中高齡者暨高齡者友善企業認證」，從完善的薪資福利與訓練制度，延伸關注家庭照顧、育兒與退休準備。

中租控股更自2011年起推動員工持股信託獎勵計畫，全額出資為員工購買公司股票，員工每年領得配發的現金股利，也可於退休領回庫存股票，等同存下第2筆退休金。