中租業務員被控勾結詐團！放貸匯進非指定帳戶 他房遭法拍背4千萬債務

中租迪和一名邱姓業務員被控疑似與詐團勾結，導致被害人不但沒拿到貸款還因此背上巨額債務。(圖／翻攝自google Maps)

中租迪和業務員被控勾結詐團。本刊日前接獲爆料指出，於中租迪和任職的邱姓業務員，其被控勾結詐團，明知抵押品並未有相關價值，卻利用其職務放貸4000萬餘元，放款後更將款項轉入非客戶指定之帳戶，導致客戶未能拿到貸款，反而背上巨額債務，名下房產遭到法拍。

受害人A先生指出，其因工作業務關係，結識一名康姓男子，康男平時穿戴出入全是名車、潮牌，更常表示自己經營多家公司，顯示出「家大業大」，更常常搭乘飛機飛來飛去。偶然一次機會之下，康男介紹A先生頂下一間機械公司，並要A先生放心把公司交給他經營，他會讓公司規模擴大。

隨後康男向A先生表示，要將公司擴大就需要資金，要求A先生前往中租進行貸款，並承諾過程中所需要的擔保、抵押品全數由他來出，他已找上中租的一名邱姓業務員協助，他也會拿出自己母親名下的農地與同學的房屋進行抵押，預估將可貸出4000萬元，而A先生只要前往簽訂合約，並擔任保人即可。

A先生初步確認合約無誤後，隨即簽名，但卻未提供放貸後的匯入銀行帳戶，而是在簽完約後以傳訊息告知邱姓業務員，並得到邱男的同意。未料A先生卻遲遲未收到匯款通知，卻只等到自己名下房屋遭到法拍的通知，過程中不斷詢問康男，康男均表示已在處理，隨後更是直接失聯，讓A先生這才驚覺遭詐。

A先生一氣之下前往銀行調閱出公司過往的帳目資料，這才驚見當初貸款的4000萬元款項，不但未進入到他指定的帳戶內，而是轉進前公司負責人所持有的帳戶內，4000萬元一到帳，隨即就被轉得一乾二淨。而當初康男所提出的抵押品，也被發現根本沒有4000萬的價值，還疑似未先抵押法拍，而是直接從保人名下財產進行抵押拍賣，讓A先生相當錯愕，只希望康姓男子與邱姓業務員能出面講清楚，他也無奈表示，「本來想經營事業讓家人過上比較好的生活，卻沒想到現在連房子都要沒了。」。

對此，本刊也致電中租迪和詢問相關回應，截至截稿前均未獲得任何回應。

