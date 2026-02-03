中租租車、URiDE新春優惠 最高現省1888元

中租控股旗下共享租車「URiDE」、短期商務旅遊的「中租租車」雙品牌，因應農曆新年假期返鄉與出遊，提供多項租車優惠。營運長戴光顯表示，依據多元車款，不同租期天數，推出各式優惠方案，更彈性的租車選擇，以完善服務內容，滿足消費者需求。

URiDE「金馬有銀」新春租車專案，活動期間依租期長短享不同優惠，其中， COLT PLUS、VIOS或SIENTA 租滿 5天最高現省 1388元，FIT與YARIS 租滿 5天最高現省 1888 元；另加碼提供租期滿 4天即贈 360分鐘免費租車，或於指定站點取車可再獲得 180分鐘免費租車，以提供更彈性的用車選擇。

廣告 廣告

中租租車推出「2026 馬躍新春．迎財趣」，春節期間提供多元租期優惠，5天即享全車款85折，7天79 折再享原油出還車免收里程費，以及應景新春紅包袋及賀歲春聯，滿足返鄉與假期出遊用車需求。

中租控股於2006年成立中租汽車租賃公司，提供企業車輛長期租賃服務，2012年擴大延伸至消費大眾，推出「中租租車」短期租車服務，以符合商務與旅遊等不同需求；2023年設立仲行智能行動公司，2024年推出「URiDE」共享租車品牌。

URiDE積極推動智慧共享出行，並提供甲地租車，乙地還車的「恣意租還」服務，且已於基隆、雙北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄及宜蘭，設有600處服務站點，車輛規模逾1000輛，車型包括Toyota VIOS、YARIS、SIENTA、Honda FIT及FIT油電車等多元款式。

URiDE共享租車APP，2025年新增「便利停」服務，提供全台智慧停車服務，即時查詢嘟嘟房全台逾400處停車場，解決找不到停車位，減少車輛繞行尋找時間，有效提升用戶租車體驗與還車方便性。同時透過URiDE與嘟嘟房系統串接，直接整合停車費用於租車帳單內，便利用戶省去排隊繳費時間。

更多品觀點報導

台股報復反彈571點！股王信驊創新天價9790 法人這樣說

海外ETF強將出列！00988A居主動式漲幅之冠 蘋果光罩00926

