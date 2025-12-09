中租辜仲立捐款力挺北榮 「台美首度跨國合作」攻克胰臟癌
〔記者侯家瑜／台北報導〕台北榮總今(9)日上午舉行「辜仲立總裁暨辜周靖華董事長捐贈胰臟癌治療暨研究中心研發經費暨合作備忘錄簽署儀式」，中租企業總裁辜仲立與夫人、中租青年展望基金會董事長辜周靖華親自出席，象徵台美攜手深化胰臟癌研究的重要里程碑。
北榮院長陳威明表示，感謝辜仲立、辜周靖華長期支持台北榮總在尖端醫療與臨床研究的發展，也因此促成本院與世界知名的紐約大學朗格尼醫學中心建立珍貴合作關係。此次捐款將全面推動雙方在胰臟癌研究與治療的深度合作。
台北榮總指出，重粒子癌症治療中心自112年啟用以來，已服務超過600位患者，其中3分之1為胰臟癌個案，並取得突破成果，不僅獲得113年SNQ銀獎，也成功將研究成果發表於國際期刊，展現台灣在重粒子治療的實力。未來雙方將展開更全面的合作，涵蓋胰臟癌臨床照護、腫瘤生物學、重粒子治療與新興療法等領域，串聯國際科研能量。
辜仲立表示，感謝台北榮總醫療團隊對家人的照護，他希望延續父親精神，以個人力量回饋社會，讓台灣卓越醫療被世界看見。他強調，這是紐約大學朗格尼醫學中心史上首次與海外醫學中心合作，意義重大，而這也只是開端，未來將持續推動更多疾病領域的科研與臨床合作。
辜仲立夫婦長期關注台灣重大疾病研究，自112年即積極促成台北榮總與紐約大學的交流，並於114年3月正式簽署合作備忘錄，奠定跨國合作基礎。本次更以實際捐款支持胰臟癌治療暨研究中心發展，加速推動永續合作夥伴關係。
紐約大學朗格尼醫學中心為國際頂尖醫療機構，與台北榮總共同入選《2025 Newsweek 世界最佳醫院》前250強。過去一年，包括前院長Robert Grossman、眼科權威Elisabeth Cohen、現任院長Alec Kimmelman等重量級學者皆來院交流，展現雙方對胰臟癌跨國合作的高度重視。
更多自由時報報導
2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿
連文彬辭世》曾任李登輝醫療小組召集人 出國必備1000C.C.血液守護
日本青森深夜7.6強震 「天搖地動」近1分鐘 駭人影片曝光
日本深夜7.6強震引發祝融 青森多地傳火災「煉獄」景象瘋傳
其他人也在看
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 34
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 50
桃園「92班停課」！全台破萬人求診、9人病逝 專家示警：1病毒爆發了
台灣腸病毒疫情持續升溫！疾管署最新資料顯示，全台已進入流行期，不僅每週都有破萬人因腸病毒到門、急診求醫，今年更累計19名重症、9人不幸病逝。其中以「伊科病毒11型」威力最強，新生兒感染後惡化速度更是快得讓人措手不及。桃園市更連 5 週超過流行警戒線，已有 92 個班級宣布停課。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 1
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 32
30歲上班族自己煮「越吃越胖」！營養師見菜單搖頭：鈉含量爆表
不少人為了健康選擇自己煮飯，但選材不當恐越吃越傷身。營養師方慈聲分享，一名30歲上班族來到門診諮詢，強調他自煮半年後，腰圍竟增加5公分，檢查菜單後才發現問題所在，他選的食材包括冷凍炒飯、醬燒豬肋排及火鍋湯底等，都屬於調味重的食物，光是一餐就鈉含量超標。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 6
胎兒「子宮內消失」找不到！醫見「寄生在媽媽肝臟」急瘋：致死率高90倍
國際中心／綜合報導懷孕期間最擔心發生意外，近期中國陝西省西安市傳出一名40歲女子，由於月經晚了50天沒來，就醫檢查一抽血結果顯示自己「懷孕了」，但照超音波卻沒看到一點點懷孕跡象，擴大範圍檢查才在「肝臟」找到胚囊，經診斷發現，該女遇到危險度極高又罕見的子宮外孕「肝臟」腹腔妊娠情況。民視 ・ 1 天前 ・ 2
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 4 小時前 ・ 1
醫大推「3護腎黑色食物」 黑豆和黑芝麻竟是營養炸彈
洪永祥指出，民眾若出現如早晨臉部浮腫、腰酸背痛、夜尿頻繁、四肢抽筋或掉髮增多等症狀，應警覺可能與腎功能退化有關。傳統中醫認為黑色對應五行中的「水」，與腎臟相符，因此主張攝取黑色食物可補腎。洪永祥強調，黑豆和黑芝麻雖被視為補腎聖品，實則為高磷、高鉀的「營養...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
懷孕卻不見胎兒！檢查驚見「寄生母親肝臟」 醫：致死率90倍
近日，中國陝西省西安市一名40歲的女子，因停經50天前往醫院檢查，抽血確認已懷孕，但醫生透過超音波進一步檢查，卻未在子宮及輸卵管周圍找到孕囊，持續追查後竟發現，孕囊出現在該女子的肝臟表面。對此，專家說明，這屬於極為罕見的「肝臟妊娠」，是一種高危且罕見的子宮外孕類型，危險性極高。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 發起對話
「這1鍋底」以為清淡，竟比奶鍋更肥！ 營養師揭「驚人真相」：藏油、藏糖、還先爆炒
雖然說台灣人吃鍋不分季節，但冬天吃鍋特別療癒！尤其很多愛喝湯的人，最喜歡那種滑順濃郁的湯頭，一不小心就喝了好幾碗，但可要注意了，火鍋湯底可是隱藏版的熱量地雷，一碗下肚，不只熱量飆高，連油脂、鈉含量都爆表。 有些鍋底看起來清淡 卻暗藏高油高鹽陷阱 ▲紅燈區（高油高鹽，盡量不選）這些湯底油脂與鈉含量高，熬煮越久越濃稠，熱量加乘不知不覺就破表•麻辣鍋 810 kcal•起司牛奶鍋 305 kcal•酸菜白肉鍋 375 kcal•番茄鍋 415 kcal•叻沙鍋 412 kcal•沙茶鍋 285 kcal ▲黃燈區（中等熱量，偶爾吃就好）想吃有味道又不太負擔，可以偶爾選，但還是建議控制湯量，才不會攝取過多鈉•牛奶鍋 210 kcal•南瓜鍋 165 kcal•藥膳鍋 170 kcal•石頭鍋 160 kcal•泡菜鍋 160 kcal ▲綠燈區（負擔較低，優先選）這類湯底較清爽且負擔低，特別推薦想控油控鹽的族群優先選擇•昆布鍋 35 kcal•菌菇鍋 80 kcal•胡椒豚骨鍋 93 kcal•酸白菜鍋 95 kcal•味噌鍋 75 kcal•白開水鍋 0 kcal 這樣吃 減少負擔 營養師高常春月刊 ・ 1 天前 ・ 1
「這類人」注意！長期高劑量補 B6、B12 肺癌風險飆4倍
維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
男神立威廉罹甲狀腺癌 醫師點名「這類人」風險飆高
（記者秦裕中／台北報導）曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅的49歲男星立威廉，近日被確認罹患甲狀腺癌，引發外 […]引新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
12/7「大雪」13項禁忌習俗一次看！「2招」可旺財 命理師示警2地方別去
本週日（7日）上午5時5分將迎來24節氣之一的「大雪」，民俗上有不少禁忌。對此，民俗專家楊登嵙分享「大雪」7大習俗與6大禁忌，並傳授2絕招可旺財旺運。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 3 天前 ・ 1
不是中風、老化！「1常見現象」害失智：加速神經發炎、神經元退化
根據最新台灣糖尿病年鑑，台灣盛行率達10.6%，罹患人數恐超過300萬人。營養師薛曉晶表示，事實上，空腹血糖只要達100mg/d以上，即使只是略微超過，如103，都已出現胰島素阻抗，不只影響血糖，還會傷害大腦健康，加速神經發炎與神經元退化。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
黑蒜頭雞湯5大好處！降膽固醇、增強免疫 營養學家每周都喝
每周一碗黑蒜頭雞湯，不僅風味濃郁還能提供豐富營養，台大營養學專家洪泰雄指出，這道湯品他每周都喝，黑蒜頭經過低溫發酵後，其大蒜素轉化為更溫和且高效的抗氧化成分，有助於降低膽固醇、保護心血管並增強免疫力。健康2.0 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
睡不飽增中風、心臟病風險！醫揭研究：每天做1事可抵銷傷害
睡眠不足會導致心臟問題！腎臟科醫師江守山表示，優質睡眠可以保護心臟，但若是慢性失眠，就會增加心臟病發作、中風等風險。不過研究指出，30分鐘的高強度運動可以顯著抵銷這些負面影響，然而失眠患者仍需要找到改善睡眠運動的方法，像是改善飲食、睡前至少1小時關閉所有電子設備等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
狂甩60公斤秘訣公開！減重醫：關鍵不在挨餓
[NOWnews今日新聞]減重總是卡關或反覆復胖，問題可能不在於意志力，而是大腦的快樂機制出了問題！高雄初日診所院長李唐越引述研究指出，長期錯誤飲食會讓大腦逐漸失去「快樂吃」的能力，反而陷入難以擺脫的...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發起對話