中租辜仲立捐款力挺北榮 「台美首度跨國合作」攻克胰臟癌

〔記者侯家瑜／台北報導〕台北榮總今(9)日上午舉行「辜仲立總裁暨辜周靖華董事長捐贈胰臟癌治療暨研究中心研發經費暨合作備忘錄簽署儀式」，中租企業總裁辜仲立與夫人、中租青年展望基金會董事長辜周靖華親自出席，象徵台美攜手深化胰臟癌研究的重要里程碑。

北榮院長陳威明表示，感謝辜仲立、辜周靖華長期支持台北榮總在尖端醫療與臨床研究的發展，也因此促成本院與世界知名的紐約大學朗格尼醫學中心建立珍貴合作關係。此次捐款將全面推動雙方在胰臟癌研究與治療的深度合作。

台北榮總指出，重粒子癌症治療中心自112年啟用以來，已服務超過600位患者，其中3分之1為胰臟癌個案，並取得突破成果，不僅獲得113年SNQ銀獎，也成功將研究成果發表於國際期刊，展現台灣在重粒子治療的實力。未來雙方將展開更全面的合作，涵蓋胰臟癌臨床照護、腫瘤生物學、重粒子治療與新興療法等領域，串聯國際科研能量。

辜仲立表示，感謝台北榮總醫療團隊對家人的照護，他希望延續父親精神，以個人力量回饋社會，讓台灣卓越醫療被世界看見。他強調，這是紐約大學朗格尼醫學中心史上首次與海外醫學中心合作，意義重大，而這也只是開端，未來將持續推動更多疾病領域的科研與臨床合作。

辜仲立夫婦長期關注台灣重大疾病研究，自112年即積極促成台北榮總與紐約大學的交流，並於114年3月正式簽署合作備忘錄，奠定跨國合作基礎。本次更以實際捐款支持胰臟癌治療暨研究中心發展，加速推動永續合作夥伴關係。

紐約大學朗格尼醫學中心為國際頂尖醫療機構，與台北榮總共同入選《2025 Newsweek 世界最佳醫院》前250強。過去一年，包括前院長Robert Grossman、眼科權威Elisabeth Cohen、現任院長Alec Kimmelman等重量級學者皆來院交流，展現雙方對胰臟癌跨國合作的高度重視。

