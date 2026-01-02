中租「母子基金」戰勝波動年 規模狂飆40%

【記者柯安聰台北報導】2025年堪稱教科書等級的「波動年」，從對等關稅震撼彈，AI永動機熱潮，到近日科技股熄火疑雲四起，國際金融市場驚濤駭浪，卻有業者逆勢交出亮眼成績單。以「創新交易機制」著稱的中租基金平台近日公布最新營運數據，逆勢嶄露四大突破亮點。



亮點一、母子基金升級！結合循環複利+資金提領優勢，留存率破新高達86%

中租基金平台總經理蘇皓毅（圖）表示，基金平台業界上線時間最久的母子基金「中租母子鎖利GO」，上線4年來忠實用戶持續增加，尤其2023年底推出創新提領機制「母子月月領、盈利Pay」後，更精準滿足投資人對於現金流的需求。統計顯示，2025年中租基金平台母子基金資產規模年增長40%，申購留存率從去年的78%大幅躍升至86%創下新高，在極度偏好短線操作的台灣人投資習性裡非常罕見！用戶對機制與績效的高度認同，展現了「紀律投資」在波動市場中展現核心價值的最佳證明。



亮點二、定期定額「中租靈活扣」進階功能啟用率衝破5成，左側交易受青睞

除了母子基金繳出佳績外，中租基金平台另一項利器—進階版定期定額功能「中租靈活扣」同樣在波動年立下汗馬功勞。根據中租統計顯示，目前啟用靈活扣「進階功能」的定期定額契約占比達53%，反映過半投資人已不再滿足於傳統的被動扣款，轉而追求更具策略性的主動加減碼配置。









進一步細究各項進階功能使用情況，以「庫存報酬率」作為定期不定額加減碼判斷標準的「均價扣」最受歡迎，設定契約比例高達36%；中租獨家開發、以技術指標均線來判斷不定額加減碼的「均線扣」功能，啟用率22%位居第2；單筆加碼「抄底投」、「追漲投」啟用占比分別為17%、7%，顯見當前市況下，投資人更偏好採用「左側交易」策略逢低布局。



亮點三、千萬級客戶成長逾2成，戰略布局公私募雙軌服務

值得關注的是，數位理財不再只是年輕人的專利。蘇皓毅指出，中租基金平台憑藉創新的交易機制成功與傳統銀行通路做出差異化服務，吸引高資產族群加速移轉。今年平台上資產規模達「千萬級」的客戶成長率驚人地達到21%。



搭配中租投顧搶進亞資高雄專區的戰略布局，中租基金平台將憑藉獨特的金融科技優勢與卓越的跨界整合能力，將公募基金平台成熟的數位化優勢，延伸至私募基金領域，為高資產客戶打造「公募」與「私募」雙軌並進的創新服務模式。



亮點四、TISA元年搶先機，下半年月均開戶數較上半年激增92%

國人退休理財需求持續升溫，金管會推出的「台灣個人投資儲蓄帳戶」(TISA)正中市場痛點。中租基金平台敏銳洞察投資人需求，率先成為首家上架TISA基金的民營銷售機構。統計顯示，7月1日上架後，下半年平均月開戶數相較上半年成長幅度高達92%，幾近翻倍，數位理財平台正成為國人退休規劃的優先選擇之一。



中租基金平台總結2025年的亮眼成績單，印證了「用科技解決人性課題」並實現「紀律投資」的品牌理念。展望未來，中租基金平台將持續精進數位金融服務，為投資人打造穿越市場波動的堅實後盾，共同迎向紀律、穩健且智慧的理財新時代。（自立電子報2026/1/2）