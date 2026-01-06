中租「母子月月領」申購門檻降至18萬 稅務優勢一次看懂

近年配息基金受到市場波動加劇、配息率下滑，以及「配息來源可能包含本金」的資訊揭露規定影響，投資人對傳統配息機制的信心出現動搖。與此同時，節稅意識逐漸抬頭，部分投資人開始關注配息衍生的稅負成本，轉而將資金配置於累積型基金或ETF連結基金，透過「不配息」來達到遞延課稅的效果。

然而，國人對「穩定現金流」的理財需求並未消退，這也讓許多投資人陷入兩難，想節稅，卻又捨不得放棄穩定現金流。針對這項市場痛點，中租基金平台的「母子月月領」機制，宣布即日起將申購門檻從30萬元大幅調降至18萬元，搶攻這波「節稅型現金流」需求。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，「母子月月領」核心概念，是讓投資人將資金佈局於「累積型（也就是不配息）」的母子基金，再透過平台機制定期提領部分資本利得，自行打造現金流。有別於傳統配息基金由基金公司決定配息金額與頻率，母子月月領讓投資人完全自主，可依據個人需求靈活設定每月提領比例，最高達年化10%。

更重要的是，由於提領資金來源為母基金的部分贖回，性質上屬於「資本利得」而非「配息收入」。若是境內版母子基金，其資本利得免稅；若是境外版的母子基金則併入海外所得計算最低稅負制，但免稅額高達750萬元，幾乎等同於富人條款。

蘇皓毅說，因此，「母子月月領」相較於配息基金直接課稅，具備顯著的稅務優勢，同時也可避開單筆股利超過2萬元須繳納2.11%二代健保補充保費的成本。

目前國內基金銷售通路中，具備母子基金「月月領」功能的平台僅有中租基金平台與另一家投信平台。中租基金平台雖然為後進者，但功能進化更齊全，特別是調降申購門檻後入手更容易（18萬元vs. 24萬元）、母基金加碼金額僅5千元更具彈性（5千元 vs. 12萬元），還有一項「80%保護機制」，當投資組合市值跌破成本的80%時，系統將自動暫停提領，有效防止本金在市場劇烈波動時過度耗損。

蘇皓毅提醒，任何投資皆有風險，母子月月領雖能打造穩定現金流，但並非保本機制，設計此保護功能正是希望在市場逆風時，協助投資人守住核心資產。

蘇皓毅說，根據中租內部統計數據，採用母子基金機制的庫存契約正報酬機率高達94%。過去一年，平台母子基金規模成長達40%，申購留存率從年初的78%躍升至86%，顯示投資人對此機制的滿意度與黏著度持續提升。

蘇皓毅表示，「中租母子月月領」此次調降門檻至18萬元，是希望讓更多小資族與屆退休族群都能運用這項機制，將現金流的主導權掌握在自己手中，打造專屬的「自製現金流」。

他也強調，中租基金平台將持續優化母子基金功能，協助投資人在資產增值與現金流管理之間取得更好的平衡，也期待繼續保持這項機制在市場上的領先優勢。

