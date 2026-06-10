中租-KY五月EPS自結0.73元 前五月EPS為4.91元

出社會工作能累積多少財富，一直是許多家庭聚餐時的熱議話題，近日有民眾分享，親戚上門作客時，聊到投資話題，開口就問「你都31歲了，不會連1000萬都沒有吧？」讓他瞬間傻眼，只能開玩笑回答，沒有千萬現金，但名下房產超過2000萬。事後民眾好奇發問，「31歲沒有1000萬是正常的嗎？還是自己太廢」，文章曝光引發熱議，許多網友直言「別說1000萬，存款不到100萬的都大有人在」。

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