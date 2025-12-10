中租URiDE「恣意租還」擴大至全台跨縣市 週年慶再抽沖繩來回機票

中租控股旗下共享租車品牌URiDE宣布，即日起甲地租車，乙地還車的「恣意租還」服務，自北台擴大至全台站點，URiDE營運長戴光顯表示，隨著地理區域的拓展，將支持URiDE租車用戶，自由地在不同城市，完成跨站取車與還車，享受更靈活與便捷的租車體驗。

從台灣北端基隆、台北、新北、桃園、新竹，再到台中、嘉義、台南、高雄與宜蘭區域，URiDE用戶甲地租車、乙地還車，連台灣南北374公里行車距離，都可輕鬆自由跨區移動。

戴光顯表示，URiDE將持續於重要交通樞紐，增設服務站點，提升加值服務，結合更多智慧停車場與交通設施，優化平台體驗，以滿足消費者需求，打造無縫接軌的共享租車。

URiDE同時推出「週年狂享祭」，即日起至2026年2月底，舉辦多項活動，包括「週年限定抽萬元機票」，新戶註冊審核通過，或既有會員邀請5名好友加入，即獲參與桃園—沖繩單人來回機票抽獎；「新手好禮 首租送600分鐘」，活動期間完成首次租車送免費600分鐘。

以及「連租挑戰 解鎖大獎」，活動期間單筆租車滿5小時以上，送150分鐘免費租車；租車5筆以上交易，送360分鐘免費租車；15筆以上，送1日免費租車與里程折抵200公里；「COLT PLUS 專屬」，12月限定COLT PLUS單筆租滿10小時，享平日每小時新台幣66元，假日88元。

中租控股旗下仲行智能行動公司，於2024年推出共享租車品牌URiDE，積極推動智慧共享出行，已陸續於基隆、雙北、桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄及宜蘭，設有600處服務站點，車輛規模逾1000輛，車型包括Toyota VIOS、YARIS、SIENTA、Honda FIT及FIT油電車等多元款式，以滿足消費者需求。

URiDE 共享租車APP特色，24小時隨時租還，手機一鍵租車省時方便；以小時為單位，彈性計價；網路藍牙雙備援，預防收訊不佳服務中斷；首創會員U哩程，隨時兌換優惠及限量好禮；提供AI人臉及文字辨識技術，審核迅速。會員註冊申請，省時又迅速，自助取還車，都只需透過手機APP，簡化流程。

URiDE共享租車APP，於今年9月新增「便利停」服務，展開全台智慧停車服務，提供即時查詢嘟嘟房全台逾400處停車場，解決找不到停車位，減少車輛繞行尋找時間，有效提升用戶租車體驗與還車方便性。同時透過URiDE與嘟嘟房系統串接，直接整合停車費用於租車帳單內，便利用戶省去排隊繳費時間。

