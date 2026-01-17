中稱反對台美簽關稅協議 我外交部：無權置喙

台美關稅談判達成協議，除了達成15%關稅不疊加，也在232條款關稅取得「最優惠待遇」，中國外交部卻聲稱，一貫堅決反對建交國跟台灣商簽任何具有主權意涵和官方性質的協議，不過我外交部反擊，中國無權置喙他國的主權行為，相關言論凸顯霸權心態。

外交部副發言人陳怡君表示，「中國無權置喙，也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯其霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。」

陸委會副主委梁文傑16日表示，「我們有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。」

廣告 廣告

台美關稅底定，引發中方不滿，加上今年的亞太經濟合作會議APEC由中國主辦，預計11月18日在深圳登場。學者分析，雖然中方曾書面向APEC會員保證，會確保所有與會人員的人身安全，但北京先前也曾宣稱，台灣只能在一中前提下參加深圳APEC，仍要留意可能對台會有小動作。

台大政治系副教授陳世民認為，「主持人會不會說，去故意把我們中華台北的名稱，講成中國台北，當然中國官方媒體，我相信他也一定會用中國台北這個名稱，來形容我們台灣的代表，這本身當然都是給我們台灣掛一個小動作。」

學者認為，今年APEC恰好在台灣地方大選前夕，要慎防北京藉由政治操作、試圖影響台灣選舉。外交部則強調，嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實遵守APEC規則、慣例跟實踐，尊重我國平等參與APEC的基本權利。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

