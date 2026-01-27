中稱日治安不佳春節勿前往 日籲漁民避釣魚台等敏感海域

為了持續抗議日本首相高市早苗有關台灣有事的發言，中國政府要求民眾在春節期間避免到日本旅遊，中國中央電視台也以長野縣的旅遊餐飲業為例報導指出，中方的抵制對日本造成相當大的經濟損失。但日本觀光主管單位的統計顯示，中國遊客減少的部分，正好由歐美澳洲與台灣等亞洲國家補上。

日本國土交通大臣金子恭之表示，「去（2025）年12月訪日的中國旅客，比前一年同期減少45%，總人數約為33萬人。但所有國家與地區的訪日客數，去年12月與前一年同期相比，仍達到360萬人的歷史新高。」

國土交通省的報告指出，2025年12月份與過去同期相比，訪日人數最多的國家包括台灣、越南、美加、澳洲與歐洲。特別是西方國家旅客，滯留日本深度旅遊的時間較長，消費力也普遍較高。JTB的預估指出，2026年外國訪日旅客的總消費額，可望微幅成長0.6%。

日本國土交通大臣金子恭之提及，「去年訪日的外國人消費額大約是9.5兆日圓，同樣達到歷來最高紀錄。」

不過在旅遊部門審慎樂觀的同時，日本政府仍舊小心應對。財務大臣片山皋月日前訪問沖繩縣石垣島，會見以捕魚為業的石垣市議員仲間均等地方人士。

石垣島漁民兼石垣市議員仲間均指出，「片山皋月財務大臣說，小小的事件如果鬧大了，接下來就會發生戰爭。所以我認為她是希望我們不要去。」

石垣島地方人士也說，包括海上保安廳也提醒漁民，近期對於前往敏感海域作業，還是要小心為上。

