中等強國擴大聯盟 印歐抱團簽FTA

印度27日宣布與歐盟簽署「里程碑式」自由貿易協議，涵蓋近20億人口，是歐盟迄今規模最大的貿易協定。評論稱，由於美國關稅衝擊國際貿易秩序，這項協議不僅降低雙邊關稅負擔，也是中等強國加速結盟、分散風險的重要象徵。另有分析指出，部分國家同時維持與大陸的經貿關係，尋求更多戰略退路。

協議生效後，超過9成歐盟商品關稅將被取消或下調，每年可為企業節省約48億美元成本，歐洲汽車關稅也將逐步從110%降至10%。歐盟官員預期，對印出口可望在現有基礎上倍增。

廣告 廣告

莫迪表示該協議是「協議之母」，未來將與印度先前與英國及歐洲自由貿易聯盟簽署的協議形成互補，為紡織、珠寶、皮革與製鞋等產業帶來顯著利多。歐盟約佔全球GDP四分之一，貿易額占比接近三分之一，雙方合作將打造一個規模龐大的跨區域市場。

這項協議醞釀近20年，2022年重啟談判後加速推進，過程中因農業汽車等敏感議題一度陷僵局。印度與歐盟長期奉行貿易保護主義，談判難度較高，但在美國對印度加徵50%關稅，使新德里承受沉重壓力，及川普關稅大棒動輒威脅揮向歐洲盟友下，雙方都視這協議具高度戰略意義。

不過印度對美國的順差仍遠高於對歐盟，新協議仍難以完全取代印美經貿關係，但可有效分散風險。

《華爾街日報》分析指出，印度與歐盟達成協議，反映「中等強國」正加速擴大聯盟關係，以回應川普政府頻繁動用關稅施壓的作風。從歐盟與南美共同市場、印尼的協議，到英國與印度、韓國的貿易安排，各國正嘗試重塑更密集、多元的經貿網絡，以降低對美國單一市場的依賴。

此外，由於川普慣於以關稅攻擊貿易夥伴，已促使多國尋找替代出路，開始重新評估與大陸的經貿關係。從加拿大、英國到韓國與歐盟，多數盟友開始採取「對沖」策略，拓展與大陸合作空間。許多西方國家在川普第一任期受美國影響，深度凍結對陸關係，第二任期面對的卻是更難以預測的美國，因此把大陸作為退路有其必要。