中籍人士參與核電乾貯採購案？ 台電：不允許進入核電廠

媒體報導指出，核一、二廠核廢料室內乾式貯存設備採購案標案程序疑似對外商差別待遇，且獲資格標廠商的專案負責人還曾以中國籍身分來台參與核能相關業務，引發國安疑慮。台電今天(15日)強調，一切遵守採購法規定，程序透明公正、公平對待所有投標廠商，且經查該名負責人僅有美國籍，加上核電廠為關鍵基礎設施，涉及國安，台電會嚴守規定，不允許中國籍人士進入核電廠。

有報導提及台電疑似對廠商資格審查不一致，其中，NAC International Inc.(下稱NAC公司)連續2次被判定資格不符。

廣告 廣告

台電說明，此採購案目前共進行3次公告招標，首次開標時，NAC公司沒有投標，第二次開標時，該公司因規格不符，經審查後判定不合格，而另一家廠商Holtec International(下稱Holtec公司)則因文件未完備，也被判定資格不符；到第三次開標時，NAC公司同樣未投標，媒體報導所稱「連續2度判定NAC公司資格不符」與事實不符。

台電強調，採購規範要求中國廠商、第三地區含中資成分廠商或在台的中資廠商都不得參與投標，經台電查證，Holtec公司專案負責人為美國籍，對方也出具單一國籍證明文件。

台電指出，此案涉及國家關鍵基礎設施內的工程，必定嚴格把關，查驗護照、確認國籍，不允許具有中國籍人士進入關鍵基礎設施。

台電也提到，由於室內乾貯設備為用過核燃料貯存重要設施，攸關核能安全，今年8月已針對此案工程與檢廉警機關成立廉政平台，透過開放、透明方式引進外部監督，協助重大採購案件順利完成。

台電表示，目前NAC公司已向工程會提出申訴，且此採購案也已列入檢調廉政平台，台電將持續依程序透明、公正辦理本案，遵守採購法相關規定。