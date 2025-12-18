中籍女為來台工作砸12萬假結婚 超過追訴期台男提告婚姻無效獲准 3

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

一名中國籍女子小紅（化名）25年前為了想到台灣工作，透過台灣一名A男介紹南部一名男子阿志（化名）認識，接著並辦理假結婚，阿志也拿到12萬報酬；後來小紅因逾期居留被強制出境，阿志於是向法院提告確認婚姻無效，法院審理後也裁定准許。

阿志在判決中主張，2000年11月間，友人A男告訴他，小紅想到台灣工作，但需要和台灣人辦理假結婚才能入境，只要阿志答應就能獲得12萬報酬，於是阿志就在隔年1月在台灣辦理結婚登記，小紅後來也以探親的身分入境台灣，也順利在台灣找到工作。

但小紅入境台灣後，與阿志只有在辦理入境事務時見過一次面，2人之後就未再聯繫，直到2003年7月，小紅因逾期居留被強制出境，不過阿志毫不知情。但他主張，他當初和小紅假結婚只是為了12萬元報酬，雙方並無結婚意思，他假結婚的事情雖然違反《兩岸人民關係條例》，但因為案件已經超過追訴期時效，檢方也不起訴處分，所以決定向法院提告確認婚姻無效。

小紅經過法院通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀答辯或陳述。而小紅在遭強制出境前所製作的調查筆錄中也坦言，她入境台灣之後，一直都住在同鄉家中，並未與阿志共同生活。

法官認為，阿志為了12萬元報酬與小紅假結婚，雙方在台灣期間沒有共同生活，小紅出境後也未再返台，顯然與一般夫妻共同生活經營婚姻關係的情況不同。

法官表示，阿志和小紅雖然有辦理結婚登記，卻沒有共組家庭的結婚真意，婚後也沒有同居共營婚姻生活，可見雙方的結婚登記僅徒具形式，沒有締結婚姻的真意，最終裁定准許阿志請求認定雙方婚姻關係無效。

