即時中心／徐子為報導



有1位中國籍男子涉竊盜101人的錢包，但法網恢恢，終遭被逮移送法辦。然而他被逮時不但不知反省，反而大嗆說：「日本人安全意識薄弱，簡直是扒手天堂」。





綜合日媒報導，41歲的中國籍無業田姓男子，今年7至9月在奈良、世博會場館盜竊3名遊客的錢包而被捕、並起訴。昨（5）日他又因涉嫌竊取其他98人財物，總市值達548萬日元（約折合新台幣109.6萬元）而再被逮。



日本警方調查，田姓男子從青少年時期就加入中國扒手集團，熟練掌握相關技巧。審訊過程他坦承不諱，還稱「在日本，很多人都攜帶現金，安全意識薄弱，所以很容易被扒竊」。



此外，日警還在田男的手機中，發現了多張信用卡照片，據稱，他每發送1張照片到海外，就能獲得2000日元（約折合新台幣400元）酬勞。





廣告 廣告

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：快新聞／中籍慣竊在日本「偷遍百人」 落網竟囂張嗆「日是扒手天堂」

更多民視新聞報導

藍營新北執政20年優勢大？媒體人不認李四川穩贏：蘇巧慧有基本盤

蘆洲小客車「撞斷消防栓」駕駛棄車逃逸 水柱狂噴數公尺高

反串出事？PTT政黑板主對綠委兒發布「恐嚇言論」 慘被立刻解職

