中籤率增加！玉山排雲山莊大翻修 加碼20床變136床

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山園區排雲山莊近期進行整修工程，將1樓廚房與交誼廳、廁所大翻修，預計增加20床位，總床數將來到136床，可望提升入住中籤率，另因排雲供餐廠商即將更換，2月1日至5日將不供餐，期間也不受理攀登玉山申請，籲請山友留意。

玉山國家公園管理處表示，因應排雲山莊整修，山莊住宿承載量已從之前可睡116人，降載至92人，施工範圍包含廚房、交誼廳用餐空間，以及廁所，未來山莊將採「乾溼分離」，入內需換穿室內拖鞋，保持地面乾燥，廚房也會比照辦理。

另外，1樓整修也會增加20床空間，加上既有116床，總床數來到136床，可望增加山友入住機會，工程預計持續到4月底。

玉管處也說，排雲山莊供餐將在2月換約變更廠商，屆時2月1日至5日交接過渡期將不供餐，期間也不受理攀登玉山申請，且原供餐業者也負責塔塔加遊客中心餐飲部營運，因此餐飲部在2月1日至10日的整備期將暫停營業，11日起才正式營運。

