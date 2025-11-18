中籲暫緩赴日！日股跳水、消費急凍 日重申不撤回發言

日中關係近期迅速惡化，引發國際關注。（圖／美聯社）





中日緊張局勢不斷升溫，日本官房長官木原稔今天（18日）重申，不會撤回「台灣有事」的發言。就在中國官方呼籲中國人暫緩赴日之後，陸客訂單紛紛取消，今天(18日)日經指數跌破5萬點，包括航空及百貨類都全面下挫，加上日本最新公布的經濟數據不太好看，也讓疲弱的日本經濟雪上加霜。

18日日經指數重挫1200點，摜破5萬點大關，中日緊張局勢升溫，讓日股大跳水包括伊勢丹及日本航空等，百貨及航空類股，甚至資生堂和唐吉軻德母公司，股價都全面下挫。

廣告 廣告

東京觀光巴士公司專務原田百合vs.NHK記者：「沒錯，光這筆就100萬日幣。」中國呼籲暫緩赴日，東京旅遊業者隨即有感。

這家觀光巴士公司以往三成都靠陸客，如今不斷收到取消電話，連採訪途中網路一次跳出20筆取消通知真的損失慘重，就連東京秋葉原業者也感到憂心。

秋葉原家電量販店員工vs.朝日電視記者：「我們店有很多中國客人，（營業額）大約有3～4成，真的很不安。」而在日本約有四分之一的民宿都是中國老闆，業者也忍不住抱怨，已陸續收到同胞取消訂單。

日本政府才剛公布，第三季GDP速報值換算年率約減少1.8%，若赴日陸客一年減少25%，消費金額將大減3600億台幣，也讓本就疲弱的日本經濟雪上加霜，但有日本民眾認為這樣倒好。

中國遊客：「日本的籤是求不了中國人的幸福，中國人幸福靠自己的，咱們也去抽一下啊。」因為陸客亂象不斷有中國男子拿冥紙投入淺草寺的油錢箱，實在有夠離譜，惡搞行徑不勝枚舉。

日本經濟安保擔當大臣小野田紀美：「對於一個「不順其意就採取經濟脅迫的國家」，帶來的風險不僅限於供應鏈，對觀光也同樣構成風險。」

經濟安保大臣小野田示警日本應想辦法脫離對中國的依賴，想辦法如何降低風險，同時維持經濟運作，執政聯盟維新會黨魁吉村洋文也力挺高市，趁此機會經濟轉型才是長久之道。

更多東森新聞報導

台灣有事發言惹中國不滿 日相高市早苗稱「不會撤回」

陸配被廢台灣戶籍！國台辦嗆：恐怖 陸委會回應了

新／綠營選對會拍板！將徵召蘇巧慧參選2026新北市長

