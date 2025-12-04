中級磁暴影響15小時！氣象署：導航、無線電可能會中斷

中央氣象署太空天氣作業辦公室發布中級磁暴警訊。 圖：取自中央氣象署太空天氣作業辦公室

[Newtalk新聞] 受到地球磁場擾動指數遽增影響，中央氣象署太空天氣作業辦公室發布中級磁暴警訊，今(4)日2時起地磁擾動將有明顯增強並持續影響約15小時，可能會對人造衛星、電壓、導航、無線電系統造成影響。

氣象署指出，受日冕洞產生的高速太陽風及太陽表面活躍區(AR4299)於12月1日發生顯著的日冕物質拋射事件(CME)，持續影響近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據美國國家海洋暨大氣總署(NOAA)模式資料分析，於今日2時起地磁擾動將有明顯增強，並持續影響約15小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級(Kp=7, G3)。

另外，氣象署預估，此磁暴會造成衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區；部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正；人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。

