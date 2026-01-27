中經院三預測已中兩個！連賢明：對等關稅最後考驗在立院

中華經濟研究院院長連賢明指出，台美關稅貿易協定，現在最大的變數和挑戰，在於立院能否順利通過。資料照，徐筱嵐攝



台美對等關稅談判逐步推進，中經院院長連賢明今日（1/27）在臉書發文指出，中經院在對等關稅談判中，提供了三個預測，其中第一和第二點都已經實現，現在就看第三個預測，並指出台美關稅協議真正的關鍵，已不在於能否談到最有利的關稅稅率，而是在相關協議談妥後，能否在立院順利通過。

連賢明今日在臉書發文表示，中經院在對等關稅談判中，提供了三個預測，首先是在對等關稅開始公布時，預測台灣的對等關稅會在15到20%，其次是當台灣關稅被暫定20%且疊加的時候，預測台灣最後關稅還是很有機會談到15%不疊加，不過要換到這條款，就需要接受對美幾千億美金的投資或採購。

連賢明接著表示，當時中經院第三點指出，台灣最大的風險不是能不能談到最佳稅率，而是談好這些協議後，能否在立法院順利通過。要是最後沒有過，美國總統川普（Donald Trump）就會知道台灣政府沒有公信力，後續的對美合作都會出問題。

連賢明直言，台灣很多人都常笑川普是TACO（Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮），認為台灣要勇敢的站出來和川老大對抗。結果韓國今天稅率被調到25%，馬上派員飛到美國溝通，「看看大家要提供韓國什麼建議！」

