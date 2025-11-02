中經院人才荒 國家智庫拉警報

台灣缺人才，不僅是服務、科技產業的困擾，連財團法人學術機構要聘雇高學歷研究員都快找不到！立法院預算中心根據財團法人中華經濟研究院民國114年度預算評估報告示警，今年研究人力遠低計畫聘用者，恐有人才斷層或流失之慮，且這個問題還存在已久，因為近8年來都有這樣的現象，宜研謀善策，逐步調整組織及人力之配置，積極培育更多編制內研究人力，才有利國家智庫永續發展。

學者分析，學術機構研究員聘雇不易，除與少子化有關外，最重要是學歷貶值，特別是總經人才，台積電、金融等相關行業，也都有聘雇需求，大力延攬，此外，少子化讓大學、科系一間間關閉，博士在學至少多讀4年書，還不如碩士畢業後，到業界擔任儲備幹部，認真工作拚到50歲，多有足夠經濟實力談退休，感嘆現在願意念博士學位的人才，比起五年前、十年前少許多。

廣告 廣告

此外，攻讀博士後，若到知名大學任教，還得從助教、助理教授做起，不僅要固定發表論文，一步步慢慢升，才有機會當到教授，要成為知名教授更是寥寥無幾，在AI人才大力招手下，除非真的對學術研究有無比熱忱，否則，年輕人都覺得博士的投報率實在太低了。

此外，業內人士指出，中經院研究員有名額、薪水與政府單位對等的問題，簡單來說，中經院的經費來自政府，研究員的薪資如公務員般，有年資、職等對等的規範，在大型企業對特定人才有彈性薪資優勢下，成中經院招聘率低的主因。中經院學者也透露，希望能向立法院多爭取一些經費。

據了解，台經院的財源來自民間，研究員的薪資有較大彈性，研究員的職缺釋出，多可以在一定時間內召聘完成。

雖當前學歷存在貶值問題，學者建議，有志攻讀博士的學子，應勇於赴海外攻讀學位，尤其台灣仰賴國際貿易，加上地緣政治、關稅等議題，更需要有國際視野的學術人才，建議國內知名大學能多與國際知名大學聯名合作，讓無法出國的學子也能涉獵海外學習。