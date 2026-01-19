中經院估今年GDP達4.14% 院長：未計關稅影響但樂觀看待

台美對等關稅稅率敲定15%，不過台灣企業也將對美投資2500億美元，各界關注對國內經濟是否造成衝擊？中經院公布最新台灣經濟預測，樂觀推估2026年經濟成長率可達到4.14%。

中經院長連賢明認為，「關稅效應現在看起來，其實對台灣還算是有利，這一次的貿易協議，事實上還有一個所謂的雙向投資的協議，一些策略型的產業，也就是我們在講的5大信賴產業，他們決定事實上是跟台灣合作引入技術。」

中經院解釋，目前關稅定案影響還未納入，不過院長連賢明正向看待，點出對等關稅15%稅率，促使台灣傳統產業與日韓首次站在相同出口條件，「232條款」半導體關稅的最優惠待遇，也降低半導體業不確定性。

連賢明指出，「目前看起來，並沒有說企業因為赴美投資，就會降低了對台灣的投資，美國廠它需要台灣的營運成果、以及它的現金流，去支撐它在美國的投資。」

至於企業赴美是否可能排擠國內投資？連賢明則認為，AI的需求超過外界想像，預期不會因此降低企業在台灣投資。

台灣人工智慧學校校務長蔡明順表示，「2025年製造業整個預估成長率是5.4%，但是事實上都是資通訊在拉動，傳產事實上是在往下掉的，這代表一個訊號，我們的產業需要轉型。」

學者提醒，傳產迎來利多，但也呼籲應著手規劃產業轉型策略。19日台股大盤開低走高，早盤一度重挫最低31285點、下跌超過百點，隨後在記憶體和面板股等帶動下拉回，由黑翻紅；其中台積電股價一度開低1725元，盤中跌幅收斂，早盤陷入多空交戰。

