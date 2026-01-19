中經院估2026年經濟成長4.14% 關稅結果再添3助力

（中央社記者潘姿羽台北19日電）中華經濟研究院今天發布經濟預測，因看好人工智慧（AI）需求強勁，估2026年經濟成長率為4.14%，為國內智庫最樂觀。中經院院長連賢明直言，此次預測尚未納入台美關稅談判結果，但影響正面居多，可望為經濟成長增添3助力。

中經院指出，2025年美國關稅政策不確定性帶來紛擾，但廠商提前備貨，以及AI科技熱潮帶動的投資、出口動能成為成長主力，預估2025年全年經濟成長率達7.43%，高於主計總處預測值7.37%。

展望2026年，AI硬體需求依舊強勁，帶動相關商品進出口，但因基期因素，成長趨勢呈現「上強下溫」，估全年經濟成長率達4.14%，上半年成長率為5.28%，下半年為3.10%。

物價方面，由於國際大宗物價走勢持穩、油價下降，中經院估2026年消費者物價上漲率（CPI）為1.64%。

去年新台幣匯率波動一度引發市場震盪，中經院看2026年新台幣匯率，考量2025年聯準會已經降息3次，國際利差縮減，加上台灣對美商品貿易順差達1501.2億美元，順差擴大增添升值壓力，綜合影響之下，新台幣兌美元將從今年第1季的30.88元升值至第4季約29.77元，全年平均價位約30.33元，和2025年的31.19元相比，升值約2.83%。

外界關注剛出爐的台美關稅談判結果，如何影響今年經濟表現。連賢明說明，台美關稅談判結果16日出爐，相關細節未來幾週會陸續公布，此次預測尚未涵蓋台美關稅談判結果，但從傳產、科技業、投資角度來看，都有正面影響。

傳產方面，連賢明直言，過去10幾年來，台灣傳產在國際上的起跑點一直比較辛苦，即便在世界貿易組織（WTO）下，台灣稅率還是比日韓高，如今對等關稅從20%降至15%，是很長一段時間以來，台灣的傳統產業能夠與他國公平競爭，「對傳產來講，其實是一個很大的利多」。

至於科技業，連賢明表示，232調查關於半導體關稅話題延燒非常久且消息紛亂，一度傳出100%關稅，帶來很大不確定性，也讓台灣半導體產業籠罩陰霾；現在局勢底定後，科技廠不論投資、股價都會有正面助益。

連賢明接著指出，這次台美談判結果有個亮點是雙向投資，美國同意與台灣策略型產業展開合作，也就是5大信賴產業；台灣高階製造是強項，美國願意與台灣技術合作這讓台灣除了半導體以外產業，新創、新興產業也都會受惠。

媒體詢問，中經院正面看待關稅談判，是否意味今年經濟成長率還有機會上修，連賢明說，未來幾週相關細節會陸續出爐，屆時會更完整知道貿易協議的內容，也才能更清楚釐析對台灣經濟的影響；再者，台美貿易協議仍須經過立法院審議，是否能夠順利通過也是考驗，這些都需要持續關注。（編輯：楊凱翔）1150119