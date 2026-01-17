中經院副院長王健全心梗逝！寒流6天已181人OHCA 醫：異常疲憊像感冒是奪命警訊
中華經濟研究院副院長王健全於今（1/8）病逝於萬芳醫院，享壽67歲。據悉王副院長半個月前疑似因心肌梗塞緊急住院治療，和病魔奮戰半個月仍不幸辭世。原本他預定於1/5出席演講，卻因故臨時取消，未料竟發生憾事。中經院對此表達深切哀悼，同仁紛紛表示不捨。
王健全長年深耕國內經濟與產業政策研究，在中經院同仁心中他是最資深卻也最沒架子的長官，經常讓辦公室充滿笑聲。
他生前特別關注青年低薪與住宅議題，曾夢想退休後與企業友人成立基金會協助青年。這份未竟的遺願隨著他的離去，成為財經界與學界心中的遺憾。
心梗救回率高？其實大部分都猝死
許多人看到新聞報導有人心梗被救回，便以為這類疾病都有機會康復。台安醫院心臟內科主任林謂文醫師表示，心肌梗塞嚴重的其實大部分都搶救不回來，它的死亡率受多重因素影響。關鍵在於血管堵塞的位置、是否有心因性休克，以及最重要的「是否延誤送醫」。通常阻塞範圍越大或送醫越晚，奪命風險就越高。
為什麼心肌梗塞有時救不回來？醫揭致命併發症是關鍵
林謂文醫師分析，臨床上心肌梗塞難以挽回，往往是因為病人送醫時已出現猝死、心臟驟停（OHCA）或是致命性的心室心律不整。即便及時送醫，若併發嚴重心臟衰竭、肺水腫或呼吸衰竭，預後也會非常差。
此外，心肌梗塞後若產生心臟破裂、心包膜填塞或急性瓣膜逆流，更是極度危險。
林謂文醫師更分享一個令人心驚的情況：有些病人在通完血管後狀況看似穩定，卻在2、3天後突然猝死。這可能與心肌梗塞後的心臟破裂或心室中膈缺損等嚴重併發症直接相關。
因此心肌梗塞並非手術後就一勞永逸，術後的觀察期與防止心臟破裂等併發症同樣是生還的關鍵。
雖然病情變化難測，但及早送醫仍能大幅提升生存率。林醫師強調，若能把握黃金時間積極治療，無論是透過心導管手術通血管，或是進行心臟繞道手術，仍有極高機會從鬼門關前救回。關鍵在於家屬與病患能否第一時間識別警訊並果斷求醫。
冷氣團來襲嚴防奪命！這幾類高風險族群要特別當心
隨著冬天冷氣團接連來襲，林謂文醫師特別提醒幾類高風險群要提高警覺。包含65歲以上長者、男性、有家族心血管病史者，以及患有三高慢性病的病友。此外，生活壓力大、日夜作息顛倒的忙碌上班族，因工作型態容易影響心血管健康，也必須多加留意。
另外一類容易被忽視的族群是需在戶外跑來跑去的工作者或運動愛好者。這類人群直接接觸冷空氣，若暴露在室外低溫環境過久，血管劇烈收縮的風險大增。林醫師建議這類族群務必做好保暖措施，避免身體直接承受寒冷環境的衝擊，降低心血管意外的發生機率。
高風險族群應時刻監測血壓變化。如果發現最近血壓波動異常劇烈，或是原本控制得很好卻突然不穩，這就是大腦發出的求救訊號。此外，若體力突然明顯變差，千萬不要以為只是累了，這可能是心臟疾病爆發前最微弱的提醒。
別以為是感冒！心肌梗塞爆發前的非典型前兆
除了典型的胸悶與胸痛，心肌梗塞還有許多容易被混淆的徵兆。林謂文醫師列舉如喘不過氣、呼吸困難、心悸或頭暈等。甚至有人會出現快要暈厥、冒冷汗，或是極度異常的疲憊感。
有些人形容那種感覺很像「感冒」，整個人沒力氣、體力崩盤，其實這都是心臟在求救。
林謂文醫師提醒，最近冷氣團一波波，根據消防署統計，這類因為內科疾病到院前無呼吸心跳的患者人數，最近6天內已有181人。
林謂文醫師特別點名三高病人，若最近感覺身體狀況有異，不論是胸部不適還是莫名的虛弱，都應儘速就醫檢查。千萬不要等到症狀惡化才處理，早期發現並接受專業心導管治療，才能有效降低死亡風險，避免王健全副院長這類的憾事再次發生。
◎ 圖片來源／翻攝自中華經濟研究院
◎ 諮詢專家／林謂文醫師
