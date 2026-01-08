中經院副院長王健全辭世、享年67歲...中經院「哀悼不捨」：台灣社會失去為弱勢產業與青年世代奔走的力量
中華經濟研究院副院長王健全於今（8日）病逝於萬芳醫院，享年67歲。中經院發佈聲明，「王健全於本院服務逾30載，從第三研究所副研究員、研究員、所長至副院長，將畢生精力奉獻於中經院，本院全體同仁為他的辭世深感哀悼與不捨，將全力協助家屬處理治喪事宜」。
據了解，王健全因心肌梗塞，去年（2025）12月15日住進加護病房，原本有些好轉，未料近日病情急轉直下。知情好友哀傷嘆息，為他的過逝惋惜、遺憾。
王健全生於1959年，畢業於國立臺灣大學經濟學系，隨後赴美深造，並取得美國普渡大學經濟學博士學位。王健全返台之後，投入智庫從事研究，曾於台灣科技大學企管系、逢甲大學經營管理學院擔任兼任教授，也曾受聘為經濟部、全國工業總會的顧問 。
根據中經院聲明指出，王健全的研究領域為台灣經濟發展與產業政策擘劃，是國內少數兼具學術理論與產業實務的經濟學家，被產業界譽為「產業軍師」。中經院表示，王健全曾獲頒第二屆國家磐石關懷獎章，表彰其對中小企業發展的卓越貢獻，「除了學術研究，他亦積極投身公共事務，在推動傳統產業升級、智慧移動產業發展及稅制改革上，均扮演關鍵智囊角色」。
中經院說，王健全治學嚴謹卻不失幽默，在他貢獻心力的產業政策研究中，重點不只在於協助企業發展。王健全自許為「庶民經濟」研究者，長期致力於縮短「數據經濟」與「庶民感受」的落差，重視傳統產業的升級轉型，積極為「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部、青年族群）發聲，力主讓經濟果實能更公平地分配至社會各階層。
此外，中經院說道，王健全雖然身為中經院最資深的研究人員，但只要他在場，往往笑聲連連，是中經院最沒有架子、也最受同仁喜愛的長官。最後，中經院表示，王健全以其專業與人文關懷，為台灣經濟留下了無數珍貴的政策建言，「其驟逝不僅是智庫界的損失，更使台灣社會失去了一位長期為弱勢產業與青年世代奔走的堅實力量」。
（圖片來源：中經院）
