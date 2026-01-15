中經院副院長王健全辭世 央行：為經濟留下溫暖明燈

（中央社記者潘姿羽台北15日電）中華經濟研究院副院長王健全日前辭世，中央銀行今天於臉書發文緬懷，王健全是國內少數能將學術理論與產業實務完美結合的經濟學者，他「以人為本」的經濟情懷，為台灣經濟與產業發展留下一盞溫暖明燈。

2026年1月8日，王健全因心肌梗塞辭世，享壽67歲。王健全於中經院服務超過30年，先後擔任第三研究所副研究員、研究員、所長至副院長。

王健全於1959年出生於彰化鹿港，台大經濟學系畢業後赴美深造，於1989年取得美國普渡大學（Purdue University）經濟學博士學位。返國後，他投身中經院服務，開啟將學理轉化為國家發展動力的職涯。他高度重視傳統產業與弱勢群體，自詡為「庶民經濟」研究者。

央行今天於臉書分享王健全與央行的緣分，1997年10月30日至1998年1月9日期間，王健全曾離開中經院，轉至央行經濟研究處任職。但王健全專攻的產業政策研究與央行貨幣政策研究範疇不同，據說他自覺難以發揮，來央行不到3個月就離開，並在其恩師、時任中經院院長麥朝成邀請下，回任中經院第三所擔任所長，繼續深耕產業政策。

央行表示，儘管王健全與央行只有短短數月的緣分，但從金融穩定到產業升級，王健全始終是值得信賴的專業盟友。

王健全對庶民經濟的熱忱，源自其恩師前中經院院長、中央研究院院士麥朝成的深刻薰陶。麥朝成是區域經濟學的權威，曾帶領台灣走過21世紀全球化與區域整合，對貨幣經濟學也有所涉略，曾出版「貨幣銀行學」（與葉秋南、伍忠賢合著）；並於2001年2月25日至2004年2月24日，在前央行總裁彭淮南任內，擔任央行監事會監事，麥朝成不幸於2019年辭世，享壽77歲。

麥朝成對學術研究的執著，在台灣經濟學界產生強大的正向外溢效果。麥朝成主張研究應與實務緊密連接，而非止步於象牙塔；1999年，他曾與王健全合著「產業結構變遷與產業發展策略」、「強化經濟體質方案後續措施之研究」等研究報告，將「以國家發展為己任」的格局，深植於王健全的研究基因中。

央行表示，王健全驟然離世，宛若智庫界一顆璀璨巨星的殞落，不過他與麥朝成留下的「嚴謹研究、溫暖實踐」優良傳統，以及「以人為本」的經濟情懷，已如一盞明燈，永遠閃耀在台灣經濟發展的里程碑上。（編輯：楊凱翔）1150115