中華經濟研究院副院長、有著「產業軍師」之稱的經濟學家王健全，先前疑因心肌梗塞入院治療，半個月後仍不敵病魔，於昨1月8日辭世，享壽67歲。（編輯推薦： 天冷胸痛拖不得！年輕人也會心肌梗塞，專家示警致命2習慣最傷心臟 ）

王健全長期致力於推動傳統產業升級、並積極為中低收入族群及青年世代發聲，然而一場心肌梗塞帶來的噩耗，讓共事多年的同事、產業界的親友深感震驚與悲慟。

長年關注庶民經濟與弱勢族群…中經院悼念：最沒架子的暖男長官

廣告 廣告

中華經濟研究院發布新聞稿指出，感謝王健全畢生的付出與貢獻，也提到過去他自許為「庶民經濟」研究者，長期致力於中小企業、弱勢族群的發展與關懷，盼讓經濟果實能更公平地分配至社會各階層，而他也因此獲得第二屆國家磐石關懷獎章的殊榮。

雖然是個嚴謹的學者，但王健全的個性卻不失幽默，只有要他在的場合，往往笑聲連連，是中經院最資深，卻最沒有架子、也最受同仁喜愛的長官，如今驟然離世，讓全體同仁深感不捨。中華經濟研究院新聞稿全文如下：

中華經濟研究院副院長王健全於2026年1月8日病逝於萬芳醫院，享壽67歲。王副院長生於1959年，畢業於國立臺灣大學經濟學系，後赴美深造，取得美國普渡大學經濟學博士學位。他於本院服務逾三十載，從第三研究所副研究員、研究員、所長至副院長，將畢生精力奉獻於中經院。本院全體同仁為他的辭世深感哀悼與不捨，將全力協助家屬處理治喪事宜。 王副院長研究領域為台灣經濟發展與產業政策擘劃，是國內少數兼具學術理論與產業實務的經濟學家，被媒體與產業界譽為「產業軍師」。他曾獲頒第二屆國家磐石關懷獎章，表彰其對中小企業發展的卓越貢獻。除了學術研究，他亦積極投身公共事務，現任中華財經策略協會理事長，曾任總統府經濟發展諮詢委員會諮詢委員、行政院賦稅改革委員會委員、經濟部顧問、台灣亞太產業分析專業協進會理事長、台灣智慧移動產業協會創會理事長等要職，在推動傳統產業升級、智慧移動產業發展及稅制改革上，均扮演關鍵智囊角色。 王副院長治學嚴謹卻不失幽默。在他貢獻心力的產業政策研究中，重點不只在於協助企業發展；他自許為「庶民經濟」研究者，長期致力於縮短「數據經濟」與「庶民感受」的落差，重視傳統產業的升級轉型，積極為「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部、青年族群）發聲，力主讓經濟果實能更公平地分配至社會各階層。此外，他雖然身為中經院最資深的研究人員，但只要他在場，往往笑聲連連，是中經院最沒有架子、也最受同仁喜愛的長官。 王副院長以其專業與人文關懷，為台灣經濟留下了無數珍貴的政策建言。其驟逝不僅是智庫界的損失，更使台灣社會失去了一位長期為弱勢產業與青年世代奔走的堅實力量。 關於治喪相關事宜，本院將另行公告。

半個月前才因心肌梗塞送醫！7種身體的求救訊號別忽視

據了解，王健全在過世前半個多月前，就疑似因為心肌梗塞緊急住院治療，然而和死神搏鬥多日後，仍回天乏術。近日冷氣團發威， 全台非創傷OHCA在短短6天內就達到173人，消防署呼籲出門加強保暖 ，以防氣溫驟變造成血壓突然升高，提高心臟病及中風性疾病的發作機率。（編輯推薦： 氣溫驟降當心「無痛心肌梗塞」每延遲1分鐘存活率降1成，4步驟救命全攻略 ）

而心肌梗塞發作前通常有跡可循，常見的7大前兆包括：

像有重物壓在胸口的胸悶 劇烈胸痛 呼吸困難。 冒冷汗。 嘔吐。 暈眩。 手臂痠麻、疼痛感擴散至下巴、肩膀等非典型症狀。

除了胸悶、胸痛，其他症狀很容易被誤認為是單純的疲勞，尤其是非典型症狀，有家族病史或三高患者等高危險群一定要提高警覺，平時更要注意保暖，避免溫差過大誘發心肌梗塞。

（本文首圖素材來源： 中華經濟研究院）



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

水果霸主：酪梨這樣吃，把壞膽固醇清光光 身體發炎＝癌細胞肥料！名醫揭3大養癌體質：這些食物該斷捨離





原文引自：中經院副院長王健全逝世！2週前心肌梗塞入院搶命，留意7大險惡警訊