中經院副院長王健全過世 享年67歲

（中央社記者潘姿羽台北8日電）中華經濟研究院今天下午公告，中經院副院長王健全於8日病逝於萬芳醫院，享年67歲。

王健全生於1959年，畢業於台灣大學經濟學系，後赴美深造，取得美國普渡大學經濟學博士學位。王健全於中經院服務超過30年，先後擔任第三研究所副研究員、研究員、所長至副院長。

王健全研究領域為台灣經濟發展與產業政策擘劃，是國內少數兼具學術理論與產業實務的經濟學家，被媒體與產業界譽為「產業軍師」。他曾獲頒第2屆國家磐石關懷獎章，表彰對中小企業發展的卓越貢獻。

廣告 廣告

除了學術研究，王健全積極投身公共事務，現任中華財經策略協會理事長，曾任總統府經濟發展諮詢委員會諮詢委員、行政院賦稅改革委員會委員、經濟部顧問、台灣亞太產業分析專業協進會理事長、台灣智慧移動產業協會創會理事長等要職，在推動傳統產業升級、智慧移動產業發展及稅制改革上，均扮演關鍵智囊角色。

中經院指出，王健全將畢生精力奉獻於中經院，全體同仁為他的辭世深感哀悼與不捨，將全力協助家屬處理治喪事宜。

中經院表示，王健全治學嚴謹卻不失幽默，他自詡為「庶民經濟」研究者，長期致力於縮短「數據經濟」與「庶民感受」的落差，重視傳統產業的升級轉型，積極為「三中一青」（中小企業、中低收入、中南部、青年族群）發聲，力主讓經濟果實能更公平地分配至社會各階層。

中經院指出，王健全雖是中經院資深研究人員，但只要他在場，往往笑聲連連，是中經院最沒有架子、也最受同仁喜愛的長官。

中經院表示，王健全以其專業與人文關懷，為台灣經濟留下了無數珍貴的政策建言，他的驟逝不僅是智庫界的損失，更使台灣社會失去了一位長期為弱勢產業與青年世代奔走的堅實力量。（編輯：林淑媛）1150108