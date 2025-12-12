中經院啟動TRE100倡議 助中小企業投入支持綠電

（中央社記者潘姿羽台北12日電）國際RE100在台合作夥伴中經院今天宣布啟動「TRE100」倡議，建立台灣版綠電承諾架構。中經院院長連賢明表示，這代表除了大型企業，各行業的隱形冠軍也願意加入淨零轉型的行列；TRE100將扮演領路人，助中小企業找到途徑使用綠電。

RE100（Renewable Energy 100）是由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）所主導的全球再生能源倡議，匯聚全球最具影響力企業，以電力需求端的角度，共同努力提升使用綠電的友善環境；加入企業必須公開承諾在2020至2050年間達成100%使用綠電的時程，並逐年提報使用進度。

然而，加入RE100的條件包含年用電量須達1億度的門檻，台灣以中小企業為主，導致多數企業被擋在門外。

中經院作為RE100在台合作夥伴，今天宣布啟動「TRE100」倡議，建立台灣版綠電承諾架構。

中經院說明，TRE100取消用電量門檻，有志加入的企業均可響應；首批加入TRE100 的企業包括家登精密、全漢企業與休斯微，3家企業與國際客戶連動度高，長期面對科技業與跨國品牌綠電審查，TRE100提供一致架構，有助於降低企業行政負擔並提升可信度。

連賢明表示，台灣是出口導向經濟體，產業普遍面臨客戶要求揭露減碳進度的情況，但受規模與用電量限制，長期缺乏能對外呈現的承諾架構。TRE100將比照RE100技術規範，包括綠電來源認定、使用計算方式與年度揭露，使企業能以一致標準溝通進度，降低國際審查時的資訊落差。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫則說，全球淨零趨勢推動綠電需求，這股浪潮已經從大型企業擴散至中型與中小型企業。就算不是用電大戶，在碳邊境調整機制（CBAM）、品牌採購規範與ESG稽核壓力下，非用電大戶往往最早被要求提出具體減碳路徑，TRE100倡議應可提升供應鏈談判透明度。

經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋進一步指出，要強化TRE100的效益，很大關鍵是第三方機構認證，期待這部分能夠有所突破。

與會業者表示，台灣企業往往受限於專業人力不足、缺乏相關領域知識，幾乎從零開始摸索，只能以網路搜尋相關資訊等土法煉鋼方式進行，因此樂觀看待TRE100啟動，為企業提供更多助力。

連賢明表示，中小企業要國際化，一定會面臨國際規範，包含淨零、減碳等議題，期待台灣透過TRE100跨出大步，一起讓台灣的綠色競爭力在國際上發光發熱。（編輯：張均懋）1141212