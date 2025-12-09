中經院攜手鄧白氏發布台商東協投資大調查 6,200家企業數據揭新南向趨勢

▲與會嘉賓由左至右：中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、 外交部主任秘書甄國清、經濟部主任秘書莊銘池、總統府資政沈榮津、 中華經濟研究院董事長曹添旺、美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)、行政院前政務委員鄧振中、建大工業股份有限公司總裁楊銀明。

【記者 周澄予／台北 報導】中華經濟研究院東協研究中心今（9）日與美商鄧白氏台灣分公司共同發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，為國內首份以企業實際數據為基礎、分析台商在東協佈局的報告。中經院董事長曹添旺表示，研究結果顯示台商海外投資正出現結構性轉變，在地緣政治緊張與全球供應鏈重組的背景下，東協已成為台商最重要的投資目的地；相較於對中國投資的減少，台商在東協的投入近七年呈現穩健成長。報告涵蓋美中貿易戰、新冠疫情及裴洛西訪台後等三大事件，揭露台商投資重點已從傳統製造業轉向高附加價值的電子產業，使東南亞逐漸成為台灣電子業海外生產基地。曹添旺強調，新南向政策邁入十年之際，台灣應持續深化與東協經貿合作，以強化供應鏈韌性並拓展國際布局。

這份歷經一年完成的研究報告詳細追蹤2018年至2024年這七年間的地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協十國 (新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、汶萊) 的投資變遷與產業布局趨勢，調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件：美中貿易競爭（2018年1月-2019年12月）、新冠疫情（2020年1月-2022年7月），以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期（2022年8月-2024年12月），以深入了解各事件(時段)對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。

調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。另，電子產業的台商在裴洛西訪台後時期明顯增加對東南亞投資，以泰國成長最顯著。值得注意的是，全球企業和台商在東協之投資布局呈現差異，全球企業投資分布國家與產業較為多元，台商則高度集中在少數國家（越南、泰國）與少數產業（電子產業、批發與零售）。

由中華經濟研究院與美商鄧白氏共同舉辦，此次活動於台北福華大飯店三樓金龍廳舉行，並同步開放線上報名參加。現場邀請多位重量級嘉賓與專家出席，包括中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，以及美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）與鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。活動更獲得政商界貴賓支持，包含資政沈榮津，台灣經濟部主任秘書莊銘池、外交部主任秘書甄國清、前行政院政務委員鄧振中，以及建大工業股份有限公司總裁楊銀明皆將蒞臨，共同見證此重要時刻。

中華經濟研究院董事長曹添旺指出，近年來受地緣政治緊張情勢影響，全球各國對於供應鏈韌性需求提升，使得全球產業鏈版圖快速調整，東南亞成為台商海外投資的首要目的地之一。相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，台商在東協國家的投資逐年穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）、加強韌性的具體證明。因此，本報告所呈現的完整脈絡與詳實洞見，將有助於引導台灣在變局中找出新的競爭優勢，掌握新南向與全球市場的下一波成長動能。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏致力於以數據的力量（Power of Data）協助全球企業洞察風險、掌握機會。此次報告由中華經濟研究院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6,200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎。「鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，協助中經院團隊全面掌握台商在東協的實際布局與變化趨勢。」他強調透過數據支持，期盼能為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎，協助台灣在面對地緣政治與供應鏈重組挑戰時，強化經濟韌性與前瞻規劃。

台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》關鍵發現

1.越南和泰國為台商核心市場，製造業投資近年轉向電子業

台商在東協投資於2024年計6,208家，製造業投資在美中貿易衝突時成長最快，新增家數最多的產業別為金屬製品、橡膠和塑膠製品、紡織品、其他機械和設備，主要位於越南和馬來西亞，顯示國際經貿情勢變局是牽動企業重組供應鏈以強化韌性的關鍵節點。2022年8月裴洛西訪台後，台商新增投資家數成長最快的產業別為電腦電子和光學產品，且集中在泰國，反映台商對東協製造業投資近年明顯轉型，同時期亦帶動研發、金融和保險服務業家數快速成長。

2.台商投資直接創造100萬個就業機會，營收由新加坡服務業驅動

2024年，台商在東協投資總營收達2,607億美元，製造業占5成以上；雇用人數接近100萬人，8成以上在製造業，對東協經濟發展與就業創造重大貢獻。在東協各國中，台商在越南的雇員占總數將近6成，印尼和泰國合計約占2成。新加坡雇員比重雖僅約3%，但營收卻占總額近5成，主要由服務業驅動；製造業營收占比最高的是馬來西亞和越南，合計占總額近4成。

3.台商在東協布局以越南為中心逐漸延伸，產業別高度集中，未來應注重多元化

因應客戶在美中貿易衝突下之「中國加一」以及裴洛西訪台後供應鏈持續分散的策略下，台商在製造業之投資逐漸呈現從越南和泰國延伸至其他東協國家布局之趨勢，惟越南仍是電子業台商之投資移轉重鎮，印尼則為台商投資紡織服裝及製鞋業的重點國家。與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別亦集中特定產業，因此相關部會與台商應攜手研擬永續經營和多元布局，共同強化供應鏈韌性。（照片：美商鄧白氏提供）