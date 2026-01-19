中經院樂觀估2026年經濟成長破4％ 關稅談判3大利多成助力

中經院預估2026年台灣經濟成長率4.14%，受AI動能與關稅效應影響，呈現上半年強、下半年溫和的「上強下溫」，全年走勢轉為「內外皆溫」。示意圖。（資料照／法新社）



中經院最新預測指出，2026年台灣經濟成長率將達4.14%，在比較基期、AI動能持續推升，以及關稅政策滯後效應發酵下，全年成長走勢呈現「上強下溫」，上半年表現較為強勁，下半年則轉為溫和，整體成長型態也將由2025年的「外熱內溫」，轉為「內外皆溫」。





中經院分析，2026年全球總體經濟環境為「成長走緩、通膨走低」，預估全球經濟成長率約2.69%，略低於前一年的2.82%。台灣方面，全年經濟成長率預測為4.14%，其中上半年成長率達5.28%，下半年為3.10%；分季來看，成長率依序為7.36%、3.28%、3.10%與3.11%，顯示年初動能較強，後續趨於溫和。

針對今年經濟成長率是否仍有上修空間，中經院院長連賢明表示，本次預測尚未納入台美關稅談判的最終影響，但從傳統產業、科技業及投資面向觀察，整體效應偏向正面。由於台美關稅談判結果已於16日出爐，相關細節仍待後續數週內完整揭露，須待貿易協議內容全面釋出後，才能進一步評估對台灣經濟的實質影響；此外，該協議仍須送交立法院審議，能否順利通過亦是後續觀察重點。

連賢明：此次關稅談判有三大利多





連賢明進一步指出，這次談判有三大利多，首先是對等關稅從目前的20%還要疊加，降到15%，對傳產是一大利多，過去十多年來，台灣傳產在國際市場的起跑點相對不利，即便在世界貿易組織（WTO）架構下，關稅水準仍高於日、韓等競爭對手；如今在關稅拍板後，台灣輸美對等關稅由20%降至15%，這是台灣傳產首次有機會在相同基礎下與日韓公平競爭。





至於科技產業，連賢明表示，先前232調查涉及半導體關稅的不確定性，曾引發市場高度擔憂，但隨著局勢逐漸明朗，對科技廠商的投資決策與股價表現皆具正面助益。他也指出，此次台美關稅談判的一大亮點在於雙向投資協議，美方同意與台灣五大信賴產業展開策略型技術合作，在台灣高階製造本就具備優勢的基礎上，進一步讓半導體以外的產業、新創及新興產業同步受惠，擴大整體產業競爭力。

