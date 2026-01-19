中經院看信保2500億美元 財政可負擔且助攻投資

（中央社記者潘姿羽台北19日電）台美關稅談判達成共識，將以台灣模式，帶動台廠自主投資2500億美元、政府信用擔保2500億美元。鉅額信用保證額度引發外界關注，中經院院長連賢明直言，政府保證金額應該不會超過250億美元，不只財政可負擔，也能夠去化銀行閒置資金，助攻投資。

台美關稅談判在美東時間15日結束總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等目標。

行政院副院長鄭麗君15日說明，在投資合作方面，台灣同意以2類性質不同的資本承諾投資美國，包括台灣企業自主投資2500億美元，以及由台灣政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度，投資領域包含半導體及資通訊（ICT）供應鏈等。

台美關稅談判引發諸多討論，包含政府提供的信用保證會不會拖垮台灣財政，是否排擠中小企業投資。連賢明今天於臉書發文表達看法。他表示，經濟部已說明，政府承諾的2500億美元信用保證，不會使用現有的信保基金，也就是說，此信保機制不會排擠國內中小企業使用信保額度，不須擔心中小企業在台投資遭遇困難。

連賢明進一步解釋，台美談判結果會涵蓋信保機制，是因為企業不見得有海外投資經驗，進行投資時，台灣往來銀行若沒有承做外國貸款，或美國金融機構沒有這些企業的信貸紀錄，企業會很難取得貸款進行投資。此時，政府可透過信用保證協助廠商，讓金融機構願意提供貸款進行投資。

至於政府要用多少經費支持2500億美元的信用擔保，連賢明指出，目前承諾在美國投資的廠商，不論台積電、鴻海或電子五哥，都有豐富海外投資經驗，公司現金流和債信良好，不需要政府保證取得貸款。估計現有民間承諾的2500億美元中，需要政府擔保不到1/10，以此推算，政府保證金額應該不會超過250億美元。

連賢明接著表示，若以台灣中小企業信保基金的經驗，1元最少可以承做10元的生意（目前信保基金承做比例約1：13至14），估計政府此次信保需提撥金額應在25億美元以下；若再區分4年提撥，政府每年僅需提撥金額落在新台幣150至200億元，遠低於政府財政可負擔的規模。

此外，連賢明點出，根據信保基金數據，台灣中小企業在信保基金的壞賬率低於1.5%，政府提撥信保基金，很可能和每次護盤的國發基金一樣，最終獲利機率高。外界不需要看到2500億美元就認為台灣無法負擔、恐排擠中小企業投資。

連賢明直言，台灣銀行體系光超額儲蓄就有超過3兆元無法消化，假設可以透過上述措施增加民間投資，反而有助於台灣經濟。（編輯：楊凱翔）1150119