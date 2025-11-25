中經院看全年GDP5.45% 台廠接單爆滿它資金湧入明顯！

財經中心／余國棟報導

國泰永續高股息成分股涵蓋台股核心產業，其中AI及Apple相關供應鏈比重達五成，金融股則約三成，兼具產業成長與資金動能。（示意圖/ PIXABAY）

台股上市櫃公司10月營收全數揭曉，前十月合計達41.09兆元，不僅較去年同期成長逾1成，更寫下歷年同期最強紀錄。第四季向來是傳統旺季，由於前十月營收已達去年全年9成，預期全年表現有望再創歷史新高，在市場熱度延續之際，國泰永續高股息（00878），受益人數明顯回流。

國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰表示，最新一季美股財報顯示，AI運算需求至明年仍供不應求，推估資通訊與視聽產品出口維持高檔，加上AI帶動記憶體需求，及新一代iPhone17銷量優於預期，電子零組件拉貨潮可望延續至年底。台灣方面，財政部預估十月出口可達 528~549億美元之間，年增率估高達28%至33%，寫下連24紅，AI強勁需求有效抵銷傳產疲弱，整體出口保持高成長；而主計總處概估台灣第三季GDP年增率達7.64%，遠超預期，中經院則預估全年經濟成長率達5.45%，顯示出口動能成為經濟主軸，為台股後市提供支撐。

廣告 廣告

AI趨勢不變，企業獲利有望持續成長，為股價表現創造機會。江宇騰進一步分析，同時，金融市場表現亮眼，金控獲利大爆發，13家金控十月合計大賺737.56億元，較去年同期成長378.1億元，年增率超過105%，累計前十月稅後純益達5,065億元。上市櫃企業營收與金融獲利雙雙創高，顯示市場基本面強勁，第四季傳統旺季加上資金回流，將持續推升台股投資熱度，吸引長期資金進駐。

國泰永續高股息成分股涵蓋台股核心產業，其中AI及Apple相關供應鏈比重達五成，如光寶科、華碩、聯發科、廣達、緯創等；金融股則約三成，包括金融龍頭國泰金、中信金、富邦金等，形成科技與金融雙引擎，兼具產業成長與資金動能。江宇騰表示，AI需求延續、出口暢旺，加上金融市場獲利強勁，台股基本面支撐力道充足，企業獲利結構改善，長期趨勢明確，00878透過產業分散降低單一風險，結合收益與成長，投資人可以透過定期定額或逢低加碼的方式，掌握市場長期成長的潛力。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

國際盤勢／川普將訪北京！降息預期攀升 亞股今開盤等著噴

台股盤前／美光、博通暴漲！台指夜盤強彈438點 台股有機會止跌反攻

定期定額每月扣款金額成長14% 它是定投黑馬！

盤後籌碼／台積電遭提款！外資大賣299億 記憶體這2檔竟登買超榜！

