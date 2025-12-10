中經院與鄧白氏聯手 發表台商在東協投資趨勢調查報告

台商赴東協投資的家數成長，主要發生在「美中貿易衝突時期」（2018-2019年），台商的投資布局高度集中在少數國家，其中越南和泰國是核心市場。（攝影／鄭國強）

中華經濟研究院與美商鄧白氏共同舉辦，此次活動於台北福華大飯店三樓金龍廳舉行，現場邀請多位重量級嘉賓與專家出席，包括中華經濟研究院董事長曹添旺、台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈，以及美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）與鄧白氏台灣分公司數據長呂苑玲。活動更獲得政商界貴賓支持，包含資政沈榮津，台灣經濟部主任秘書莊銘池、外交部主任秘書甄國清、前行政院政務委員鄧振中，以及建大工業股份有限公司總裁楊銀明皆將蒞臨，共同見證此重要時刻。

記者會中由中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心9日發表《台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》，和美商鄧白氏台灣分公司攜手，開創台灣重要智庫與全球企業資料庫領導者合作新局，也是台灣首份以企業實際數據（涵蓋實質受益人結構、股權關係、公司母子關係、品牌關連性等）為基礎的台商在東協投資之調查報告。

由左至右中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈、外交部主任秘書甄國清、經濟部主任秘書莊銘池、總統府資政沈榮津、中華經濟研究院董事長曹添旺、美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安(Julian Prower)、行政院前政務委員鄧振中、建大工業股份有限公司總裁楊銀明。（圖片來源／鄧白氏提供）

這份歷經一年完成的研究報告詳細追蹤2018年至2024年這七年間的地緣政治變局與供應鏈重組下，全球企業與台商在東協十國 (新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓、越南、柬埔寨、緬甸、寮國、汶萊) 的投資變遷與產業布局趨勢，調查時段跨越台灣推動新南向政策期間的三起國際重要事件：美中貿易競爭（2018年1月-2019年12月）、新冠疫情（2020年1月-2022年7月），以及美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後時期（2022年8月-2024年12月），以深入了解各事件(時段)對全球企業與台商赴東協國家投資的影響。

調查報告發現，台商在東協投資家數穩定成長，多數產業新增投資家數以美中貿易衝突時期成長最快，且高度集中在越南，顯示美中貿易衝突促使台商加快至東協布局。另，電子產業的台商在裴洛西訪台後時期明顯增加對東南亞投資，以泰國成長最顯著。值得注意的是，全球企業和台商在東協之投資布局呈現差異，全球企業投資分布國家與產業較為多元，台商則高度集中在少數國家（越南、泰國）與少數產業（電子產業、批發與零售）。

智庫與數據權威觀點：台商投資東協之趨勢與戰略轉向

中華經濟研究院董事長曹添旺指出，近年來受地緣政治緊張情勢影響，全球各國對於供應鏈韌性需求提升，使得全球產業鏈版圖快速調整，東南亞成為台商海外投資的首要目的地之一。相較於台商在中國大陸投資逐年減少，2018年至2024年期間，台商在東協國家的投資逐年穩定成長，為台商與跨國企業展現供應鏈去風險化（de-risking）、加強韌性的具體證明。因此，本報告所呈現的完整脈絡與詳實洞見，將有助於引導台灣在變局中找出新的競爭優勢，掌握新南向與全球市場的下一波成長動能。

美商鄧白氏國際市場首席營運長鮑文安（Julian Prower）表示，鄧白氏致力於以數據的力量（Power of Data）協助全球企業洞察風險、掌握機會。此次報告由中華經濟研究院進行分析，鄧白氏則提供涵蓋超過6,200家台商在地法人企業的真實數據，內容結合營收、產業別、地理分布與時間序列等多維度資訊作為研究基礎。「鄧白氏的數據資料不僅來自企業登記資訊，更整合了實質受益人、股權結構、營運規模與產業分類等指標，協助中經院團隊全面掌握台商在東協的實際布局與變化趨勢。」他強調透過數據支持，期盼能為政策制定與企業決策提供更堅實的資訊基礎，協助台灣在面對地緣政治與供應鏈重組挑戰時，強化經濟韌性與前瞻規劃。

調查結果發現台商增加在東協投資的時間早於全球企業，但電子產業則是在近三年加快至東協投資，家數與規模日漸龐大，且投資國家擴大至泰國、馬來西亞、菲律賓等國。台灣服務業亦加快至東協布局，且由批發零售擴大至金融保險、專業服務等。調查結果亦顯示投資家數與營業收入未呈正向關聯，顯示在台商在某些國家投資製造業的營收與獲利尚須改善。

政策觀察：變局下展現韌性，深化新南向戰略

前行政院政務委員鄧振中指出，東南亞整體市場持續成長，內需與區域市場的重要性逐漸上升。在新南向政策推動下，台灣在東協的供應鏈、金融與人流連結不斷加深。同時，台商對中國大陸市場與政治風險的疑慮，使東南亞在中國大陸以外的生產與市場選項中地位提升。因此，在政策上，台灣應加強與東協國家的制度性連結、簽署更多投資保障協定與避免雙重課稅等安排。在企業層面，台商應釐清在美投資與在東南亞投資的不同功能，建立「美國＋東南亞」的互補布局，在不確定的國際環境中保持彈性與競爭力。

台商在東協投資趨勢調查報告（2018–2024年）》關鍵發現

1.越南和泰國為台商核心市場，製造業投資近年轉向電子業

台商在東協投資於2024年計6,208家，製造業投資在美中貿易衝突時成長最快，新增家數最多的產業別為金屬製品、橡膠和塑膠製品、紡織品、其他機械和設備，主要位於越南和馬來西亞，顯示國際經貿情勢變局是牽動企業重組供應鏈以強化韌性的關鍵節點。2022年8月裴洛西訪台後，台商新增投資家數成長最快的產業別為電腦電子和光學產品，且集中在泰國，反映台商對東協製造業投資近年明顯轉型，同時期亦帶動研發、金融和保險服務業家數快速成長。

2.台商投資直接創造100萬個就業機會，營收由新加坡服務業驅動

2024年，台商在東協投資總營收達2,607億美元，製造業占5成以上；雇用人數接近100萬人，8成以上在製造業，對東協經濟發展與就業創造重大貢獻。在東協各國中，台商在越南的雇員占總數將近6成，印尼和泰國合計約占2成。新加坡雇員比重雖僅約3%，但營收卻占總額近5成，主要由服務業驅動；製造業營收占比最高的是馬來西亞和越南，合計占總額近4成。

3.台商在東協布局以越南為中心逐漸延伸，產業別高度集中，未來應注重多元化

因應客戶在美中貿易衝突下之「中國加一」以及裴洛西訪台後供應鏈持續分散的策略下，台商在製造業之投資逐漸呈現從越南和泰國延伸至其他東協國家布局之趨勢，惟越南仍是電子業台商之投資移轉重鎮，印尼則為台商投資紡織服裝及製鞋業的重點國家。與全球企業相較，台商在東協投資製造業家數與服務業獲利均呈現高度集中在單一國家現象，投資產業別亦集中特定產業，因此相關部會與台商應攜手研擬永續經營和多元布局，共同強化供應鏈韌性。

關於美商鄧白氏研究方法 (企業資料說明)：

本報告使用美商鄧白氏數據進行東協10國之全球和台商投資布局研析。美商鄧白氏提供三種企業關聯性之建立方法，第一種為公司對公司之串聯（即針對外資和合資企業，認定持股大於和等於50%者為具有實體關聯的子公司和分公司），第二種為公司對實質受益人之串聯（即針對本地企業，認定有實體關聯的台籍股東或董監事為重要實質受益人），第三種為辨識多重控制權或受益人角色的個人。

本報告在全球和台商對東協10國投資方面，除採用前二種方法取得企業數據外，並針對台灣上市櫃公司，列出企業清單，以第三種方法進行資訊強化，建構更完整的台商企業數據，以貼近大眾自各方資訊源、新聞報導中對台商東南亞布局的輪廓認知。然第三種方法難以盡數，本次先針對營收較大之公司進行強化。

調查計畫主持人東協中心主任徐遵慈：國際經貿情勢牽動投資布局，川普2.0時代考驗台商調適能力

中經院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈指出，本調查報告自2024年間啟動，時值2024年底川普（Donald Trump）再度贏得美國大選，宣告川普2.0時代來臨，增加國際供應鏈移轉之變數。為協助台灣產官學界掌握全球地緣政治情勢下之市場脈動，研析內容包括全球企業在東協投資概況、台商在東協投資概況、台商在東協投資之國家別分析，以及台商在東協投資之產業別案例分析。

