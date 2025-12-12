中經院重磅啟動「TRE100」倡議 為台灣非用電大戶打造綠電承諾架構

在國際淨零趨勢的強大壓力下，台灣企業面臨前所未有的減碳要求。國際 RE100 在台合作夥伴中華經濟研究院（中經院）今（12月12日）宣布啟動「TRE100」倡議，旨在建立台灣版綠電承諾架構，特別是為廣大的非用電大戶提供解方。



由於RE100設有年用電量須達1億度門檻，多數非用電大戶，尤其是台灣中小企業雖面對國際減碳要求，卻無法進入正式平台 。TRE100的推出，讓台灣企業首次具備比照國際標準揭露綠電承諾的機制 。



中經院院長連賢明表示，TRE100將比照RE100 技術規範，包括綠電來源認定、使用計算方式與年度揭露，使企業能以一致標準溝通進度，降低國際審查時的資訊落差 ，而這代表各行各業的隱形冠軍能加入淨零轉型行列，中小企業能找到途徑使用綠電。



行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫表示，全球淨零趨勢推動綠電需求從大型企業擴散至中型與中小型企業 。雖非用電大戶，但在CBAM、品牌採購規範與ESG稽核壓力下，非用電大戶往往最早被要求提出具體減碳路徑 。TRE100可提供被辨識的格式，有助提升供應鏈談判透明度 。

中經院12月12日宣布啟動「TRE100」倡議，行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫在活動上發表演說。(中經院提供)

​中經院說明首批加入TRE100的企業包括家登、全漢與休斯微。這三家業者與國際連動度高，重視綠電與永續發展發展目標，因此加入TRE100，其中全漢以2050 年達成碳中和與使用100% 再生電力為長期目標；休斯微技術承諾於2030 年全面使用100%再生電力，體現企業對環境永續的高度重視 。

​經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋致詞時強調，要強化TRE100的效益，很大關鍵是第三方機構認證，期許這部分能夠進一步突破，期待更多企業加入，共同提升供應鏈韌性 。​



中經院12月12日宣布啟動「TRE100」倡議，經濟部標準檢驗局副局長謝翰璋在活動上發表演說。(中經院提供)

