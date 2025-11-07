中經院長籲肯定石崇良 盼調高補充保費2萬門檻

（中央社記者曾以寧台北7日電）中華經濟研究院長連賢明今天表示，股利所得改結算制確實較公平，希望各界多肯定有意改革健保補充保費的衛生福利部長石崇良；另建議重新精算、適度提高新台幣2萬元門檻。

衛福部原預計啟動補充保費修法程序，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計超過新台幣2萬元，收取2.11%補充保費。不過，衛福部昨天說，方案目前仍在研議階段，將廣納各方意見，暫停有爭議規劃，接下來一定尋求更周延、更有共識做法後再推動。

連賢明在台北市出席「2025台灣健康照護聯合學術研討會」前，接受媒體聯訪表示，全民健康保險是台灣最受肯定公共建設之一，財務永續卻是最大挑戰。大家都認為健保重要，收費上卻又相對不願投入資源，石崇良拋出意見、希望改革，希望各界多肯定。

部分質疑補充保費「吸股民的血」，連賢明表示，這其實是誤解。股利本來就是會課稅的所得一部分，當然是補充保費重要來源。

連賢明表示，補充保費建立時就是希望便民，直接就源扣繳，卻發現許多人透過拆單避免被收補充保費，石崇良希望改為結算，讓公平性較平衡，但可能增加行政成本，未來如何取得平衡是非常實務的問題。

他說，讓健保財務永續過程很漫長，從公平角度，當然結算較公平，但後續行政上可多處理起徵點設多少，2萬元門檻影響確實較大，建議重新進一步試算、適度提高，影響效果就少很多，也避免投入過度行政成本。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，許多不能算是真正「有錢人」的年輕人擔心結算制會非常容易超過門檻，應適度透過精算提高，更符合健保「經濟優勢的人去幫助經濟弱勢的人」精神。（編輯：李明宗）1141107