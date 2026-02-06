中經院長：台日合作先進製程達雙贏 效率優於美國

（中央社記者潘姿羽台北6日電）台積電宣布規劃日本熊本第2座晶圓廠改採3奈米製程，中經院院長連賢明認為此舉可達到台日雙贏，不僅避開國外投資人最在意的地緣政治風險，台日工作文化相似，在日設廠效率可能優於美國。

晶圓代工廠台積電董事長魏哲家5日與日本首相高市早苗會面，雙方洽談日本投資事宜。台積電發布新聞稿指出，台積電正評估規劃熊本第2座晶圓廠未來可望改採3奈米製程技術生產。

連賢明於臉書發文表示，他曾與台灣、日本的半導體專家聊過相關議題，均認同台積電先進製程若能於日本熊本設廠，效率會優於美國，人力缺口也不會太嚴重，但因人工智慧（AI）需求主要在美國，先前認為此事較難實現。

不過魏哲家昨天與高市早苗會面時說，因應AI帶來的強勁需求，台積電正評估規劃目前在熊本興建中的第2座晶圓廠改採3奈米製程技術生產。

連賢明表示，台日本於半導體先進製程展開合作是正面訊號，因為台日合作有兩大優勢，一是避免國外最在意的地緣政治風險，二是文化與工作態度相似，很多台灣人很願意在日本熊本廠工作，「某些程度合作對台日都是有利的」。

台積電在日本熊本縣與Sony等夥伴合資興建晶圓廠，第1座廠已於2024年底量產，第2座廠已經展開營建工程，原先規劃第2座廠將生產6奈米製程技術，目前確定評估改採更先進的3奈米製程技術。（編輯：林淑媛）1150206