中經院長：應鼓勵健保財務改革 抓大放小降低政治衝擊

（中央社記者潘姿羽台北7日電）二代健保補充保費改革惹議，中經院院長連賢明表示，衛生福利部長石崇良願意面對健保財務改革，應好好鼓勵，他建議適當的提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，抓大放小來降低改革的政治衝擊。

連賢明昨天晚間於臉書發文表示，衛生福利部研擬健保補充保費改革，規畫將補充性保費由即時的就源扣繳，修法改成「年度結算」但下限維持2萬，並優先從利息、股利、租金開始實施。此外，針對獎金部分，則將起徵門檻從投保時薪資的4倍以上，改成「最低基本工資x4倍」為標準，增加高薪人士負擔健保的公平性。

健保補充保費改革消息一出，引發不少批評，行政院長卓榮泰昨天指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。

連賢明發文表示，這些抱怨是在預期之內，也反映出健保財務改革的困難。

他對此次二代健保補充保費的改革提出2點評論，首先，很多股民認為股票差價沒有賺錢，不應針對股利課稅，但自從二代健保後，健保收費改成類似個人總所得收費制度，一般保費針對薪資所得，非薪資所得則歸給補充性保費，所以股利課稅是針對股票所發放的股利課稅，就像股利所得要計入綜所稅一併計算一樣，和股票有沒有賺錢是兩回事。

連賢明補充，國外股票差價賺錢要另外計入資本利得課稅，不過台灣卻經歷過幾次證劵所得稅課徵失敗經驗，若要真的課徵證所稅，可能要再等15至20年。

其次，當初補充性保費設計時，政大健保研究團隊也有參與，考量行政成本，當初就建議採就源扣繳，並將單筆下限從2500、5000、1萬、2萬為基礎試算，最後在行政成本和健保收入綜合考量下，選擇以2萬做為下限的基礎。石崇良這次改革可採用類似方式，適當的提高年度結算的下限金額，並適度再提高單次扣繳的上限，抓大放小來降低改革的政治衝擊。

連賢明認為，石崇良願意面對健保財務改革，真的應該要好好鼓勵；台灣已經很久不面對健保財務改革，每個政治人物都說健保很重要不能倒，然後健保漲保費就雙手一攤、說不要找我，最大共識就只有政府多出錢，這樣下去健保財務永遠沒有解。（編輯：林淑媛）1141107