中經院：關稅結果彰顯台戰略價值 中國因此強烈反對

（中央社記者潘姿羽台北2日電）台美關稅談判底定，製造業普遍正面看待，對未來展望也顯著回升。中經院學者指出，台美談判結果不只為廠商帶來競爭優勢，更重要的是，台灣對美國戰略價值已經明確被置於與歐盟、日本、韓國同一級別，這是中國發出聲明強烈反對的原因。

中經院今天發布1月製造業採購經理人指數（PMI）續揚至57.2%，為2022年4月以來最快擴張速度，且製造業未來6個月展望指數躍升至61%，為2022年3月以來最快擴張速度。中經院院長連賢明直言，台美關稅底定，廠商對未來信心明顯回溫。

中經院區域發展研究中心副主任楊書菲進一步剖析台美關稅談判結果，她指出，比較台灣、日本、韓國對美投資承諾，雖然同屬高額對美經濟合作，但制度設計與戰略邏輯存在明顯差異；台灣採企業主導模式，日本為純粹資本提供者，概念類似「金主模式」，韓國則為混合模式。

楊書菲認為，「台灣模式」為對美合作中自主性最高，財務與治理風險相對可控的投資模式。

楊書菲點出兩大政策意涵，第一，美國總統川普透過關稅重新定義與各國的貿易關係，將重塑各國在美國市場的競爭力。

楊書菲補充，台灣對等貿易協定已經達到形同類FTA的效果，取得美國主要逆差國的最優惠待遇；台灣在美國面對的平均對等關稅與英國接近，與韓國齊平，較中國及東南亞國家享至少5個百分點以上的關稅優勢。

第二，台灣對美國的戰略價值，被明確置於與歐、日、韓同一級別。

楊書菲表示，這次談判結果非常明確彰顯台灣戰略價值，這是比較少見的情況。過去台灣不是被隱藏，就是另外討論；這次明確被放在與歐、日、韓同一級別，中國應該也是感受到此事，才會在台美談判確認後，發出堅定反對的聲明。（編輯：張良知）1150202