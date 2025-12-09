中經院x富邦投信發布2025年「國人安心樂活享退調查」 提兩大發現
[Newtalk新聞] 面對全球景氣循環快速轉換及 AI 科技帶來的新一波投資趨勢，退休族與即將退休族愈加重視資產配置的穩健性。富邦投信與中經院共同公布 2025 年「國人安心樂活享退調查」。本年最大特色為首度將「理財智商」納入調查範疇，藉此了解國人金融知識掌握度，並據此推出「理財智商系列教育影片」，於本月起陸續上線，期望從基礎扎根提升全民理財素養。
中經院與富邦投信自 2017 年起，每年持續合作進行「國人安心樂活享退調查」。本調查針對國內 25 歲以上不同世代民眾，探討其在理財知識、財務收支、退休準備、理財工具及預期偏好等面向的現況。
發現一：近四成尚未開始退休理財規劃
此次調查結果有三大發現，首先是國人整體退休準備仍不足。
以已退休者為例，平均累積退休金約 685 萬元，但認為要安心退休還需約 1,203 萬元，缺口約 517 萬元；其中，69.3% 已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒多餘資金」；另外，未退休族群落差更大，目前平均已累積退休金僅約 322 萬元，預期仍需約 1,367 萬元，缺口高達 1,048 萬元；雖有 39.8% 尚未開始進行退休理財規劃，但 52.2% 表示將於三年內啟動。
退休後的主要擔憂，兩族群的觀點高度一致，皆最擔心「醫療費負擔」，其次分別為通膨與負利率等財務風險。整體來看，國人退休準備普遍不足，尤其以未退休者的差距更為明顯，凸顯強化退休理財與儲蓄規劃之重要性。
中經院指出，在高齡化時代，除了儲蓄與投資金額，提升理財智商已成確保退休安全的核心能力，包括理解投資風險、資產配置邏輯與辨識金融詐騙等關鍵項目。富邦投信表示，今年推出的「理財智商系列影片」，會依民眾財商程度不同、量身設計。初階族群以建立正確理財觀念與風險認知為重點；中階者協助強化資產配置能力，理解不同市場周期能靈活調整策略；高階者因多具市場經驗，影片將著重在投資策略優化與進階分析。
依歷年調查顯示，受疫情與地緣政治等不確定因素影響，國人對政府退休金的依賴程度自 2023 年後已略有下滑，顯示國人逐漸重視自主累積退休資產的重要性。從實際收入結構觀之，已退休者的主要來源仍以政府退休金（56.4%），其次為個人儲蓄（33.6%）與投資收益（22.5%）；未退休族群方面，未來退休後主要依靠個人儲蓄（55.1%）、投資收入（50.7%）及政府退休金（48.3%）。
發現二：ETF成個年齡層理財配置主流
鑑於人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到，僅依賴政府退休金已難滿足退休生活需求；因此，越來越多人開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。據問卷結果顯示，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主配置。
值得注意的是，ETF已快速成為國人重要理財工具。尤其年輕族群對其接受度更是明顯提高。未退休族群使用ETF的比例從 2017 年僅 1.96%，今年大幅躍升至 59.9%；已退休族群亦從 1.44% 提高至 40.6%，顯示ETF接受度在各年齡層均明顯上升。其中，高股息最受歡迎，78% 已退休者與 83% 未退休者皆有投資，且有 42.9% 的已退休者及 41.8% 的未退休者持續加碼。
兩族群投資高股息ETF的主因，皆是追求穩定配息與現金流，代表高股息已成為建立退休現金流的重要工具。
從累積成長到退休穩健 須依人生階段調整策略與工具
中經院指出，現代退休財務無法再只依賴政府年金，需結合個人儲蓄、投資與風險管理。有效的退休理財規劃須隨人生各個階段動態調整，以因應不同年齡在風險承受度、資金需求與財務目標上的不同。年輕時可以股票、主題型ETF等高成長資產為核心，透過長期持有累積退休金基礎；壯年期則應在成長與穩健間取得平衡，採股債並重的多元配置，以兼顧報酬與風險控管。
針對部分投資者仍缺乏完整的理財知識與策略，導致資產配置不當、報酬不如預期，甚至因情緒化操作而提前退出市場，難累積足夠退休資產。中經院建議，提升理財素養不僅是鼓勵投資，更在於協助民眾理解，包括：建立正確風險觀念、強化退休規劃能力、提升金融商品判讀與導入行為財務輔導等。同時，數位金融平台也應提供試算工具、資產配置建議與進度提醒，使理財教育更易取得。
富邦投信強調，投資理財不僅關乎財務累積，更與防詐意識與財務自主息息相關。在生成式 AI、新型詐騙手法與快速變動的金融環境下，提升國人辨識能力與正確投資方式，已成推動全民理財教育的當務之急。透過公私部門合作，臺灣民眾能逐步建立「退休要靠自己」的觀念，提升未來生活品質。
更多Newtalk新聞報導
SpaceX發行估值將達8,000億美元、超越OpenAI？ 馬斯克駁斥：暫不上市掛牌
國內第一檔！0050規模登「兆元」俱樂部 22年來年化含息報酬12.6%
其他人也在看
世紀、斐成最多4.5億元併購萬年清 盤中全亮燈歡慶入主行情
上曜集團（1316）旗下子公司世紀民生*（5314）與斐成開發（3313）昨日停牌並召開重訊記者會，宣布以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624），萬年清、斐成今日雙雙鎖死漲停，世紀也一度在盤中閃燈同歡。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
快訊／驚傳恐被微軟拋棄！美股開盤「這科技股」跌破7%
本週美股有重大事件，聯準會（Fed）12月利率會議即將登場，市場對於降息1碼看好。而今（8）日的較重大消息則有，大廠微軟原本和Marvell合作，如今傳出將把目光轉向博通，計畫與其一同合作打造AI晶片。今日美股開盤，微軟（MSFT）與博通（AVGO）雙走漲，Marvell（MRVL）則是一度跌破7％。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 2
記憶體撐場！華邦電收漲停登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電（2344）早盤一度大漲逾9%，終場收在漲停價67.9元，距離前高69.1元咫尺之遙，並以31萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
緯創11月營收「噴到外太空」！網嗨「股價要破新高了吧」 分析師：關鍵看量能
緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，月增51.64%，年增194.64%，創下歷史新高，掀起網友熱議「這太鬼了 噴到外太空」「這營收eps應該穩穩上2位數了」「嚇死人喔 要噴到200了」。對此，資深證券分析師王兆立表示，緯創歷史高點161.5元短期內具突破機會，「若不是明天，就是接下來幾天」，關鍵仍在量能是否放大，若成交量能放大至5至6萬張以上，甚至挑戰8萬張，則有助於成功換手並推升股價續攻。Yahoo奇摩股市 ・ 20 小時前 ・ 6
噴發式看漲來了！高盛點名「5大潛力股」喊漲7成 台廠黑馬竟然不是台積電
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導國際投行高盛（GoldmanSachs）最新公布12月全球股票首選名單，市場焦點意外落在一批橫跨中、台、德、印、英等五地的「爆發...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
記憶體空蛙哭暈！「這檔」11月營收大突破…股價漲停爆量31萬張 旺宏、力積電緊追其後
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（8）日台股加權指數收28,303.78點，漲322.89點，漲幅1.15%，觀察今日盤後成交量排行前五名，華邦電公布最新財報，其11月...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
超狂！緯創11月營收2806億元年增194% 寫歷史新高
超狂！代工大廠緯創（3231）AI伺服器出貨衝高，帶動11月合併營收達2,806.24億元，不僅較10月的1,850.62億元增長51.64%，也較去年同期大增194.64%，一口氣改寫歷史新高。Yahoo奇摩股市 ・ 22 小時前 ・ 17
才剛入選0056成分股！玉山金一度暴噴7.5％ 名師：漲勢還沒結束
擁有152萬受益人的元大高股息（0056）新增玉山金（2884）為成份股，推升玉山金股價一度上漲7.5%，專家表示，納入重量級ETF、升息循環、年底做夢行情三大利多激勵下，還有補漲空間，但投資人短線請不要追價。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
股匯脫鉤！新台幣升破31.2關卡 專家示警：升逾1角挑戰31字頭機率大
Fed 降息在即，台股今（9）日下跌逾百點，新台幣兌美元再度升破 31.2 元大關，盤中最高觸及 31.135 元，較昨日收盤價升值 6.7 分。外匯專家指出，後續走勢將取決於外資動向與美元強弱；若外資持續回流台股、美元因降息走弱，新台幣仍有機會維持強勢並進一步升值，挑戰 31 字頭機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 6
ETF將大換血！ 謝金河：盯股價不如看「這關鍵」
5檔重量級台股ETF於本季同步公布成分股調整名單，吸引市場高度關注。元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）新增貿聯-KY、致茂、健策、南亞科四檔新成分；元大高股息（0056）則納入玉山金、長榮航太、台灣大等3檔個股。5檔ETF總規模高達1.83兆元，其成分股異動對個股股價與市值帶來明顯牽動。對此，專家表示追股價不如看「這關鍵」！EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前 ・ 7
00919配息0.54元，最後買進日12/15！連11季年化配息率破10%…熟齡族想月領1萬要買幾張？
群益台灣精選高息（00919）將在12月16日（二）除息，12月15日（一）為最後買進日！本季配息0.54元，與前一季相同。以昨日（12/1）收盤價21.45元估算，年化配息率約10.07%，已連續11季維持10%以上。市場法人分析，大盤近期震盪劇烈，但高息ETF抗震力強；若投入約120萬元買入56張00919，每月約可領1萬元現金流，適合作為退休理財工具。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發起對話
神鬼闆娘坑基金／小環保公司假文件設圈套 國泰私募基金慘賠3.7億
知名金控旗下的私募基金驚傳遭詐騙。本刊接獲爆料指出，隸屬國泰投信的國泰永續私募股權基金（下稱國泰私募基金），投資持股高達74%的大鉦環保科技日前進行清算，讓該基金慘賠3.7億元。據爆料人士對本刊透露，國泰私募基金誤信大鉦經營團隊提供的造假資料，以每股80元高價從前老闆娘蔡雪李手中買下股權，入主卻發現不但無利可圖，還遭對方提高土地租金，最後只能認賠出場。鏡週刊Mirror Media ・ 7 小時前 ・ 8
0050規模突破兆元大關「國內第一檔 」！ 22年漲破1261%
台積電（2330）今日收在1,495元，上漲35元或2.4%，總市值衝上38.77兆元。元大台灣50（0050）在台積電帶動下，收在63.7元，上漲1.51％，市值衝上1兆13.96億元。Yahoo奇摩股市 ・ 19 小時前 ・ 42
台美利差收斂…央行警戒熱錢來襲！做好長期抗戰準備
市場預期美國聯準會十一日將延續降息，據悉，中央銀行內部已提前關注熱錢動向，準備好面對一場「長期抗戰」。隨著台美利差必然收...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
鴻海營收創高卻難漲...今震盪守230元大關 分析師曝原因
國際電子代工大廠鴻海（2317）上周五盤後公布11月營收成績，以8443億元、年增25%的成績寫下同期新高以及單月次高的新猷。不過鴻海今（8）日股價反倒呈現震盪格局，持續守在230元大關，雖然沒有跌破，不過也未見營收行情發酵，運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海營收成績符合預期，因此難帶出量能，季線壓力壓頂，因此難有表現。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 10
第一檔不配息台股ETF來了！凱基009816 一萬元卡位台股前50大賺錢股票
凱基投信今（9）日推出全新台股 ETF，凱基台灣 TOP 50（009816）已於昨（8）日獲准募集，為目前市場第一檔「不配息」，凱基投信表示，009816所有股息強制滾入再投資，讓投資人長期累積複利收益。發行價 10 元，每年調整成分股 4 次，聚焦台股前 50 大龍頭，穩健參與成長紅利。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
7大妖股名單現身！AWS新金礦「挖不完」 散熱、機櫃全線噴出！
AI運算浪潮不只推升晶片龍頭業績，也全面引爆伺服器供應鏈的「新金礦」。根據美系外資最新報告，亞馬遜AWS下一代AI晶片「Trainium3」即將進入實質備貨階段，相關PCB（UBB）預計自2026年第二季起出貨，整體伺服器機櫃也將於第三季進入大量交貨期。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
ABF訂單滿手！三大法人砸99億狂掃「它」近5萬張 高階T-Glass缺貨延燒、明年更吃緊
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數上週（12/1~12/5）終場上漲354.41點，漲幅1.28%，收在27,980.89點，據證交所盤後公布籌碼動向，上週三大法人合...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
美降息無懸念 新台幣看升、本周挑戰31元
美國聯準會FOMC（聯邦公開市場委員會）會議本周率先登場，市場對美國再次降息已無懸念，國際美元指數跌破99，主要亞幣反應走揚，新台幣延續近期升勢，盤中開高走高、一度突破31.1元，但尾盤央行進場調節後，收回部分升幅，本周可望如市場預期挑戰升破31元整數大關。工商時報 ・ 8 小時前 ・ 3
川普助攻不了？機器人股慘綠一片...羅昇、穎漢摔破8%領跌 唯這「先進封裝大廠」獨漲半根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（8）日開盤小漲53.11點至28,034.00點，最高一度上漲226.83點至28,207.72點，截至上午10時35分暫報28,199.06...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2