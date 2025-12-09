中經院x富邦投信發布2025年「國人安心樂活享退調查」 提兩大發現

ETF已快速成為國人重要理財工具。尤其年輕族群對其接受度更是明顯提高。未退休族群使用ETF的比例從 2017 年僅 1.96%，今年大幅躍升至 59.9%；已退休族群亦從 1.44% 提高至 40.6%， 圖：Shutterstock（示意圖）

[Newtalk新聞] 面對全球景氣循環快速轉換及 AI 科技帶來的新一波投資趨勢，退休族與即將退休族愈加重視資產配置的穩健性。富邦投信與中經院共同公布 2025 年「國人安心樂活享退調查」。本年最大特色為首度將「理財智商」納入調查範疇，藉此了解國人金融知識掌握度，並據此推出「理財智商系列教育影片」，於本月起陸續上線，期望從基礎扎根提升全民理財素養。

中經院與富邦投信自 2017 年起，每年持續合作進行「國人安心樂活享退調查」。本調查針對國內 25 歲以上不同世代民眾，探討其在理財知識、財務收支、退休準備、理財工具及預期偏好等面向的現況。

發現一：近四成尚未開始退休理財規劃

此次調查結果有三大發現，首先是國人整體退休準備仍不足。

以已退休者為例，平均累積退休金約 685 萬元，但認為要安心退休還需約 1,203 萬元，缺口約 517 萬元；其中，69.3% 已退休者尚未進行自主理財規劃，主因是「沒多餘資金」；另外，未退休族群落差更大，目前平均已累積退休金僅約 322 萬元，預期仍需約 1,367 萬元，缺口高達 1,048 萬元；雖有 39.8% 尚未開始進行退休理財規劃，但 52.2% 表示將於三年內啟動。

退休後的主要擔憂，兩族群的觀點高度一致，皆最擔心「醫療費負擔」，其次分別為通膨與負利率等財務風險。整體來看，國人退休準備普遍不足，尤其以未退休者的差距更為明顯，凸顯強化退休理財與儲蓄規劃之重要性。

中經院指出，在高齡化時代，除了儲蓄與投資金額，提升理財智商已成確保退休安全的核心能力，包括理解投資風險、資產配置邏輯與辨識金融詐騙等關鍵項目。富邦投信表示，今年推出的「理財智商系列影片」，會依民眾財商程度不同、量身設計。初階族群以建立正確理財觀念與風險認知為重點；中階者協助強化資產配置能力，理解不同市場周期能靈活調整策略；高階者因多具市場經驗，影片將著重在投資策略優化與進階分析。

依歷年調查顯示，受疫情與地緣政治等不確定因素影響，國人對政府退休金的依賴程度自 2023 年後已略有下滑，顯示國人逐漸重視自主累積退休資產的重要性。從實際收入結構觀之，已退休者的主要來源仍以政府退休金（56.4%），其次為個人儲蓄（33.6%）與投資收益（22.5%）；未退休族群方面，未來退休後主要依靠個人儲蓄（55.1%）、投資收入（50.7%）及政府退休金（48.3%）。

發現二：ETF成個年齡層理財配置主流

鑑於人口老化及社會保險財務壓力逐步加劇，民眾愈來愈意識到，僅依賴政府退休金已難滿足退休生活需求；因此，越來越多人開始透過金融市場尋求被動收入，以強化退休保障。據問卷結果顯示，在已有投資規劃的未退休族群中，多以股票（53.9%）、ETF（39.4%）與儲蓄型保險（26.9%）作為主要工具；已退休族群則以股票（51.7%）、終身或定期壽險（22.8%）與醫療保險（22.2%）作為主配置。

值得注意的是，ETF已快速成為國人重要理財工具。尤其年輕族群對其接受度更是明顯提高。未退休族群使用ETF的比例從 2017 年僅 1.96%，今年大幅躍升至 59.9%；已退休族群亦從 1.44% 提高至 40.6%，顯示ETF接受度在各年齡層均明顯上升。其中，高股息最受歡迎，78% 已退休者與 83% 未退休者皆有投資，且有 42.9% 的已退休者及 41.8% 的未退休者持續加碼。

兩族群投資高股息ETF的主因，皆是追求穩定配息與現金流，代表高股息已成為建立退休現金流的重要工具。

從累積成長到退休穩健 須依人生階段調整策略與工具

中經院指出，現代退休財務無法再只依賴政府年金，需結合個人儲蓄、投資與風險管理。有效的退休理財規劃須隨人生各個階段動態調整，以因應不同年齡在風險承受度、資金需求與財務目標上的不同。年輕時可以股票、主題型ETF等高成長資產為核心，透過長期持有累積退休金基礎；壯年期則應在成長與穩健間取得平衡，採股債並重的多元配置，以兼顧報酬與風險控管。

針對部分投資者仍缺乏完整的理財知識與策略，導致資產配置不當、報酬不如預期，甚至因情緒化操作而提前退出市場，難累積足夠退休資產。中經院建議，提升理財素養不僅是鼓勵投資，更在於協助民眾理解，包括：建立正確風險觀念、強化退休規劃能力、提升金融商品判讀與導入行為財務輔導等。同時，數位金融平台也應提供試算工具、資產配置建議與進度提醒，使理財教育更易取得。

富邦投信強調，投資理財不僅關乎財務累積，更與防詐意識與財務自主息息相關。在生成式 AI、新型詐騙手法與快速變動的金融環境下，提升國人辨識能力與正確投資方式，已成推動全民理財教育的當務之急。透過公私部門合作，臺灣民眾能逐步建立「退休要靠自己」的觀念，提升未來生活品質。

