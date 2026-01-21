中網友嗆「台灣口音滑稽」反被ven回去 網笑翻：Ven化大革命

台北市 / 林彥廷 綜合報導

日前在Threads上有一名網友分享自己在早餐店遇到中國人，並模仿其口音和對話內容，瞬間在網路中爆紅，其中「我再ven（問）一次」於近期再次成為熱議話題，對此，一名中國網友跳出來反駁「根本不存在『ven』這個說法」，讓台灣網友狂回「你venty 真多」、「ven一下就崩潰」，也因此讓不少人笑稱「Ven化大革Meme」、「Ven化大革命」。

一名中國網友看到近期Threads上的「ven」潮後，發文表示，「請問台灣人，既然問的發音不是ven，那麽問的正確發音是什麽？在大陸問的發音是『wen』，根本不存在『ven』這個說法。」

該名網友繼續說道「看到有些台民居然調侃『大陸人經不起口音調侃玩梗』的時候，我就滿頭的問號。你們這種行為在大陸叫『自爆卡車』懂嗎？知道粉紅為什麽叫你們『灣灣』嗎？就是字面意思，像不成熟的小孩。」

網友又說「打開台灣電視節目，撲面而來的就是一群成年人操著小學三年級朗誦腔唱歌式的對話。全國人民都知道這種介於普通話和方言之間的『台灣腔』很滑稽。你們沒意識到你們的口音多好笑，還反唇相譏ven來ven去簡直倒反天罡。」

對此，不少台灣網友回應「你venty 真多」、「我們ven一下就崩潰 都給你們贏」、「你ven東ven西的」、「Ven 你又不高興」、「有人ven你了嗎」、「微信 wei 信一堆人說vei 信」等。此外，也讓不少網友笑說「Ven化大革Meme」、「Ven化大革命」。

