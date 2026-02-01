中網友稱蔣萭安高人氣 台灣民眾:造神手法

生活中心／綜合報導

繼北一女老師吹捧蔣萬安的演說之後，中國成都一名高中生，因為欣賞蔣萬安，寄信給台北市府，收到蔣萬安署名的回信，馬上在抖音分享，有人轉發到脆上面，詢問台灣網友，喜歡蔣萬安嗎？因為他在中國人氣很高，被不少人大酸，根本是台版的毛澤東孫子，喜歡就帶回中國啊！民眾更嗆，這是兩蔣時代的造神手法。

PO出來自台北市府的信件，加上感動配樂，中國成都一名高中生，欣賞台北市長蔣萬安，特別寄信給台北市府，等了39天，終於收到回信，還有蔣萬安署名，讓他開心在中國抖音分享，還hashtag台北、兩岸情深，有中國網友看到轉發到threads，問台灣人也喜歡蔣萬安嗎。

這名網友百思不得其解，直呼蔣市長在中國人氣真的好高，甚至高到中國人只認識這一個市長，貼文引發熱議，有網友說蔣萬安不錯啊，也有人直呼他就是台版的毛新宇，也就是毛澤東的孫子，甚至有人嘲諷，你們喜歡可以帶回中國啊。





民眾說：「如果沒有特別經營的話，應該不會這麼有人氣吧，也是有可能，就是因為蔣家吧。」

民眾說：「你不覺得這很像以前蔣介石時代的操作嗎，什麼偉大領袖啊，什麼地方的小學生都寫信什麼，都這一套的玩過了啦，國民黨以前就這樣玩的。」

有民眾不屑，說這是兩蔣時代的造神手法，但這回卻在中國發生，相較於台灣其他政治人物，自從雙城論壇後，蔣萬安在中國社群人氣很高，有網友質疑以中國的輿論環境，台灣的民選首長為何有這麼多正面宣傳？有議員覺得，這不單純。





台北市議員（民）顏若芳說：「他阿公跟阿祖就是被共產黨，中國的共產黨打來到台灣，那現在他的孫子，又變成他們手下一個棋子，能夠上中國的網路，或者社群平台大肆宣傳的，這個一定是中共所認同的。」

北市府副發言人葉向媛說：「市長近年赴美赴日以及到雙城論壇，分享民主與科技治理的經驗，獲得各界的認同，市府樂見世界看見台北，也會繼續全力以赴。」

中國輿論不捧其他人，卻推蔣萬安，背後原因引發討論。

